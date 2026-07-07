El Museo Serrano lanzó una agenda gratuita con talleres y visitas para las vacaciones

Las vacaciones de invierno en Paraná comenzaron con una amplia propuesta educativa y recreativa en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano", que preparó una agenda con talleres para niños, visitas guiadas y actividades vinculadas a la ciencia y el patrimonio provincial.

Al respecto, el coordinador del museo, Gastón Fleitas, destacó a Elonce que durante el primer fin de semana del receso ya se registró una importante concurrencia de visitantes y valoró las propuestas organizadas por las distintas áreas de la institución.

Museo Serrano (foto Elonce)

Entre las principales actividades se encuentra un taller de arqueología y paleontología destinado a niños, que será coordinado por especialistas del museo. "Los chicos van a poder acercarse al conocimiento científico de la provincia de Entre Ríos y conocer cuál es el trabajo que realizan en el territorio los arqueólogos y los paleontólogos para construir ese conocimiento", explicó Fleita.

Además de la instancia teórica, la propuesta incluirá una experiencia práctica. "Vamos a recrear un terrario en el patio central del museo para que los chicos puedan hacer una réplica del trabajo de campo que realizan los arqueólogos y paleontólogos", indicó al aclarar que el taller se desarrollará los 17 y 24 de julio.

Observación científica y visitas guiadas

Otra de las actividades previstas será un taller de observación, programado para el 18 de julio, donde los participantes podrán conocer microorganismos, células y colecciones entomológicas. "Vamos a descubrir mundos pequeños, los microbiomas, las células y las colecciones entomológicas", comentó el coordinador.

Además, durante todo el receso invernal habrá visitas guiadas abiertas a la comunidad. "Todos los días a las 10 y a las 16 realizamos visitas guiadas para conocer en profundidad las colecciones y las exposiciones del museo", detalló. Las recorridas también estarán disponibles durante los feriados del 9 y 10 de julio.

Actividades gratuitas con inscripción previa

Fleitas remarcó que todas las propuestas organizadas por el museo son gratuitas. "Las actividades son abiertas a la comunidad y gratuitas. En el caso de los talleres de vacaciones de invierno requieren inscripción previa para organizarnos con los chicos y los horarios", señaló.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de las redes sociales del museo o comunicándose al teléfono (0343) 420-8894.

El museo también mantiene un bono contribución voluntario de 2.000 pesos, destinado a la Asociación Amigos del Museo. "Es un aporte voluntario que ingresa a la Asociación de Amigos, que desde hace más de 60 años acompaña al museo en distintas actividades", explicó.

El Museo Serrano lanzó una agenda gratuita con talleres y visitas para las vacaciones

Camino a los 110 años del Museo Serrano

En la oportunidad, Fleitas adelantó que la institución comenzará este año con los preparativos para celebrar su 110° aniversario, que se cumplirá el 3 de agosto de 2027.

Museo Serrano (foto Elonce)

"El museo es el primer museo provincial, fundado en 1917. Este 3 de agosto comenzaremos la antesala de los festejos con actividades vinculadas a la construcción del conocimiento científico y a distintas instituciones culturales", sostuvo.

También anunció que se pondrán en valor algunos espacios de exposición. "Vamos a avanzar con la renovación de algunas salas, por lo que quienes quieran conocer el museo antes de esos cambios todavía tienen unos meses para hacerlo", concluyó.