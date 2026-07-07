ARCA puede recategorizarte de oficio: cómo saber si cambió tu categoría y qué hacer

ARCA puede modificar de oficio la categoría de un monotributista cuando detecta que los datos declarados no coinciden con los parámetros que surgen de la información fiscal disponible. La medida puede impactar en el valor de la cuota mensual y, en algunos casos, generar diferencias correspondientes a períodos anteriores.

La recategorización de oficio está prevista dentro del Régimen Simplificado y puede aplicarse cuando el organismo considera que la categoría informada no se ajusta a la actividad real del contribuyente. La normativa contempla la determinación de deuda y la posibilidad de aplicar sanciones cuando la declaración fue inexacta o no se cumplió con la obligación de recategorizarse.

La primera señal de un cambio suele aparecer en el Domicilio Fiscal Electrónico, donde llegan las comunicaciones oficiales de ARCA. También se puede revisar la situación al ingresar al Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal, especialmente antes de la próxima recategorización semestral.

Qué información puede revisar ARCA

Para definir si corresponde una nueva categoría, el organismo analiza los parámetros que determinan el encuadre dentro del Monotributo. Entre ellos se encuentran los ingresos brutos, los alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad y la energía eléctrica consumida.

Además, la evaluación puede tomar como referencia la facturación electrónica emitida, las acreditaciones bancarias, los ingresos declarados y otros registros fiscales disponibles. Por eso, una diferencia entre los movimientos detectados y los datos informados por el contribuyente puede derivar en una revisión de la categoría.

El cambio no debe confundirse con una exclusión del régimen. La recategorización implica que el monotributista continúa dentro del sistema, pero pasa a una categoría diferente. La exclusión, en cambio, supone la salida del Régimen Simplificado y el ingreso al régimen general, con otro tipo de obligaciones tributarias.

Cómo controlar si hubo un cambio

Para verificar si ARCA modificó la categoría, el contribuyente debe ingresar al Portal Monotributo y revisar la información vigente. También resulta clave consultar el Domicilio Fiscal Electrónico, que es el canal obligatorio para recibir notificaciones oficiales del organismo.

En caso de encontrar una comunicación, se recomienda leer los fundamentos del cambio y comparar los datos utilizados por el organismo con la facturación, la actividad declarada y los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses.

La recategorización habitual se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y debe completarse hasta el día 5 de cada uno de esos meses cuando corresponde un cambio de categoría. Quienes mantengan los mismos parámetros o tengan menos de seis meses de actividad no deben realizar esa gestión.

Qué hacer si no se está de acuerdo

Si el monotributista considera que la recategorización de oficio fue incorrecta, puede presentar una apelación a través del servicio “Presentaciones Digitales”, disponible con clave fiscal. El sistema contempla las opciones “Recategorización de oficio del monotributo - Apelación en término” y “Recategorización de oficio del monotributo - Recurso fuera de término”.

Para avanzar con el reclamo, es necesario revisar los motivos informados por ARCA y adjuntar la documentación que permita respaldar la situación fiscal real. Facturación, constancias bancarias, contratos, comprobantes de alquiler o información sobre la actividad pueden resultar relevantes, según el caso.

Mientras el organismo analiza la presentación, la categoría determinada de oficio puede mantenerse vigente. Por ese motivo, controlar las notificaciones y revisar periódicamente la información del Portal Monotributo permite evitar que una comunicación quede firme sin que el contribuyente haya podido evaluar o responder la medida.