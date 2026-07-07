 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un camión de Paraná chocó contra un vacuno suelto en la ruta 12 y el animal murió

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 190. El conductor no sufrió lesiones y, tras retirar el animal de la calzada, el tránsito quedó normalizado.

7 de Julio de 2026
El choque ocurrió en la noche del lunes
El choque ocurrió en la noche del lunes

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 190. El conductor no sufrió lesiones y, tras retirar el animal de la calzada, el tránsito quedó normalizado.

Durante la noche del lunes, un camión con semirremolque colisionó contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 190. Como consecuencia del impacto, el animal murió, mientras que el conductor resultó ileso y pudo continuar su viaje una vez finalizadas las tareas de asistencia.

 

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el aviso del siniestro se recibió a las 22:53 y hasta el lugar se desplazó una dotación del Destacamento Uno Médanos.

 

Al arribar, los bomberos realizaron la evaluación de la escena y constataron que no había personas lesionadas. De todos modos, también acudió una ambulancia del Centro de Salud Médanos para brindar asistencia preventiva.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el camión circulaba desde Paraná con destino a Buenos Aires cuando impactó contra un vacuno que se encontraba sobre la ruta. El animal falleció a raíz del choque y el vehículo sufrió daños materiales.

Retiraron el animal para restablecer el tránsito

Tras las actuaciones correspondientes, el personal de Bomberos Voluntarios retiró el animal hacia la banquina para liberar la calzada y permitir la normal circulación vehicular.

El vehículo involucrado fue un camión Scania con semirremolque, perteneciente a la empresa Fontana SRL, conducido por un hombre de 57 años, domiciliado en San Benito, departamento Paraná.

 

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de la Policía de Médanos y una ambulancia del Centro de Salud Médanos.

Temas:

Choque siniestro vial camión vacuno Ruta 12
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso