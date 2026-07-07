Un camión de Paraná chocó contra un vacuno suelto en la ruta 12 y el animal murió

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 190. El conductor no sufrió lesiones y, tras retirar el animal de la calzada, el tránsito quedó normalizado.
Durante la noche del lunes, un camión con semirremolque colisionó contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada de la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 190. Como consecuencia del impacto, el animal murió, mientras que el conductor resultó ileso y pudo continuar su viaje una vez finalizadas las tareas de asistencia.
Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el aviso del siniestro se recibió a las 22:53 y hasta el lugar se desplazó una dotación del Destacamento Uno Médanos.
Al arribar, los bomberos realizaron la evaluación de la escena y constataron que no había personas lesionadas. De todos modos, también acudió una ambulancia del Centro de Salud Médanos para brindar asistencia preventiva.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el camión circulaba desde Paraná con destino a Buenos Aires cuando impactó contra un vacuno que se encontraba sobre la ruta. El animal falleció a raíz del choque y el vehículo sufrió daños materiales.
Retiraron el animal para restablecer el tránsito
Tras las actuaciones correspondientes, el personal de Bomberos Voluntarios retiró el animal hacia la banquina para liberar la calzada y permitir la normal circulación vehicular.
El vehículo involucrado fue un camión Scania con semirremolque, perteneciente a la empresa Fontana SRL, conducido por un hombre de 57 años, domiciliado en San Benito, departamento Paraná.
En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de la Policía de Médanos y una ambulancia del Centro de Salud Médanos.