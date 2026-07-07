“De Entre Ríos para todo el mundo, papá”: las postales de la gira europea de Ke Personajes

La banda nacida en Concepción del Uruguay atraviesa una exitosa gira internacional y confirmó nuevas presentaciones en Europa. A través de las redes sociales, agradeció el acompañamiento del público y destacó que lleva "el ritmo y la fiesta" de Entre Ríos a distintos escenarios del mundo.
Ke Personajes continúa consolidando su proyección internacional y atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La banda oriunda de Concepción del Uruguay confirmó nuevas fechas de su gira europea 2026 y celebró el acompañamiento del público con un mensaje publicado en sus redes sociales.
"De Entre Ríos para todo el mundo papá. Ya vamos la mitad de nuestro tour por Europa. Gracias a toda la gente que se acercó a nuestros shows, tanto personas de Argentina y Latinoamérica como de otras culturas muy diferentes a la nuestra. No importa donde estemos, traemos ritmo y fiesta abajo del brazo", expresaron los músicos.
La agrupación, liderada por Emanuel Noir, continúa presentándose en distintos escenarios europeos con un espectáculo que reúne sus principales éxitos y que viene convocando a miles de personas.
Nuevas escalas por Europa
Tras el exitoso comienzo de la gira, Ke Personajes realizó exitosas presentaciones en París, Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo, Roma, Frankfurt, Berlín, Londres, Madrid, Estocolmo y Múnich. Además de espectáculos previstos en Zúrich y La Palma, la banda participará en España de un recital en el Campo de Fútbol El Paso de Tenerife y del festival "Somos Latinos", en Las Palmas de Gran Canaria.
La gira internacional culminará con un esperado regreso a Chile, donde el grupo se presentará el 30 de agosto en el Movistar Arena.
Un presente de crecimiento constante
La banda entrerriana atraviesa una etapa de expansión que comenzó con fuerza tras su consagración en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde obtuvo las Gaviotas de Plata y de Oro gracias a una actuación ovacionada por el público chileno.
Ese reconocimiento se sumó a una carrera que no dejó de crecer desde el éxito alcanzado en 2022 con "Adiós Amor", canción que impulsó a Ke Personajes a recorrer escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa.
Durante los últimos años también compartió proyectos y colaboraciones con destacados artistas como Abel Pintos, Pablo Lescano, María Becerra, Grupo Frontera, Tiago PZK, Luck Ra, La K'onga y J Balvin, entre otros.
De Concepción del Uruguay al mundo
Formada en Concepción del Uruguay en 2016, Ke Personajes está integrada por Emanuel Noir en la voz, Sebastián Boffelli en batería electrónica, Joel Brem en teclados y Enzo Martínez en el güiro.
El grupo comenzó difundiendo versiones musicales a través de YouTube, hasta transformarse en una de las bandas más populares de la cumbia argentina gracias a un estilo que combina la esencia del género con una producción moderna y letras vinculadas al amor, el desamor y la superación personal.
Actualmente acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y más de nueve millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que reflejan el alcance internacional que logró en menos de una década.
El orgullo de representar a Entre Ríos
Más allá del éxito artístico, la banda continúa reivindicando sus raíces entrerrianas en cada presentación. Así lo dejó en claro en su mensaje al público, donde volvió a poner en valor el lugar del que surgió.
"De Entre Ríos para todo el mundo", resumieron los integrantes, reafirmando el vínculo con la provincia que los vio nacer mientras continúan llevando su música a escenarios de distintos continentes.