ANMAT prohibió productos médicos de una empresa y suspendió su certificado de fabricación

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de los productos médicos elaborados por Lead Cables y Accesorios S.R.L. La medida fue oficializada este martes mediante la Disposición 4158/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Además, el organismo suspendió preventivamente el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación Nº 523-2022-R otorgado a la empresa. La resolución también ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma y contra su director técnico.

La decisión se originó a partir de una comunicación enviada por la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El área informó que el establecimiento situado en calle 118 Nº 5500, en Hudson, partido de Berazategui, no se encontraba habilitado y era considerado clandestino.

Las irregularidades detectadas

Según surge de las actuaciones, la empresa había sido advertida sobre la necesidad de tramitar la habilitación correspondiente como laboratorio fabricante de productos médicos. La intimación se produjo luego de que se detectara actividad productiva sin la autorización sanitaria provincial exigida.

Durante una inspección realizada en septiembre de 2024, las autoridades constataron que la firma continuaba trabajando y que, además, se encontraba trasladando su planta a la ciudad de La Plata. En ese momento se le otorgó un plazo de 30 días para regularizar su situación.

De acuerdo con el expediente, ese requerimiento no habría sido cumplido. Posteriormente, inspectores del Instituto Nacional de Productos Médicos intentaron realizar una verificación en el domicilio habilitado ante la ANMAT, pero encontraron el lugar cerrado.

Un establecimiento que no pudo ser verificado

Durante esa inspección, un vecino indicó que la empresa ya no desarrollaba actividades en el domicilio declarado. A partir de esa información, el organismo concluyó que existían indicios de un posible traslado de la producción hacia otro establecimiento que no fue controlado ni autorizado.

La falta de una verificación sanitaria impide determinar en qué condiciones se elaboraban los productos y si se mantenían los estándares exigidos para su fabricación. También imposibilita comprobar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se había otorgado el certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.

Por ese motivo, la ANMAT resolvió impedir de manera preventiva que los productos de la firma sigan siendo utilizados, vendidos o distribuidos. La prohibición se mantendrá hasta que la empresa regularice su situación ante las autoridades competentes.