Realizaron una compleja intervención cardíaca a una embarazada sin usar rayos X

El Hospital Posadas trató con éxito a una embarazada de 30 semanas con riesgo de muerte súbita mediante una técnica inédita, sin radiación para madre ni bebé.
El Hospital Nacional Posadas realizó una intervención cardíaca de alta complejidad en una paciente embarazada de 30 semanas de gestación que presentaba síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) de alto riesgo, una alteración congénita del sistema eléctrico del corazón que puede provocar arritmias graves y aumentar el riesgo de muerte súbita.
La paciente presentaba síntomas persistentes y una vía eléctrica anómala que requería tratamiento definitivo. Habitualmente, este tipo de procedimientos se realiza mediante ablación por radiofrecuencia guiada por rayos X. Sin embargo, en este caso fue posible completar la intervención sin exponer a radiación ni a la madre ni al bebé.
Durante el procedimiento, los especialistas introdujeron catéteres a través de una vena de la pierna hasta llegar al corazón. El tratamiento estuvo a cargo del equipo de Electrofisiología del Hospital Posadas, que utilizó navegación electroanatómica tridimensional, ecografía intracardíaca y mapeo de alta densidad. Estas herramientas permitieron reconstruir el corazón en tiempo real, identificar con precisión milimétrica el origen de la arritmia y tratarla sin necesidad de utilizar radiación.
El síndrome de Wolff-Parkinson-White afecta aproximadamente a entre 1 y 3 personas cada 1.000 habitantes y se caracteriza por la presencia de una vía eléctrica adicional capaz de generar arritmias rápidas potencialmente peligrosas. Durante el embarazo, el tratamiento de estos cuadros representa un desafío adicional, ya que debe proteger simultáneamente la salud de la madre y del bebé.
"Evitar completamente la utilización de rayos X fue especialmente importante porque permitió realizar un tratamiento curativo sin exponer a radiación ni a la madre ni al bebé. Este tipo de intervenciones exige experiencia en técnicas de ablación sin fluoroscopía y el uso de tecnología de avanzada para mantener los más altos estándares de seguridad y eficacia", señalaron desde el equipo de Electrofisiología.
Las ablaciones cardíacas durante el embarazo continúan siendo procedimientos poco frecuentes en el mundo y se reservan para situaciones cuidadosamente seleccionadas. Este logro refleja el desarrollo alcanzado por el Hospital Posadas en el tratamiento de arritmias complejas, la incorporación de tecnologías de vanguardia y la experiencia de equipos especialmente entrenados que permiten realizar procedimientos cada vez más precisos y seguros.