Miguel Marizza analizó la economía, la obra pública y el futuro de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El empresario de la construcción Miguel Marizza estuvo en Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y trazó una mirada sobre el contexto nacional, la situación provincial, la crisis del sector, la obra pública, la Caja de Jubilaciones y el escenario político.
Miguel Marizza, empresario del rubro de la construcción, estuvo presente en el programa "Plaza Mansilla", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizó el momento económico, político y productivo que atravesaron la Argentina y Entre Ríos. En una extensa entrevista, planteó que el país vivió un proceso de transformación estructural, al que definió como “un parto”, y describió cómo ese cambio impactó en la actividad privada, la obra pública, las provincias y el sistema previsional.
El empresario sostuvo que el escenario actual no debía leerse únicamente desde la coyuntura local, sino dentro de un proceso más amplio. “Claramente está en un momento de cambio tanto institucional, estructural y económico a nivel general, no solo de Argentina, sino a nivel global. Estás en lo que yo le denomino un parto”, expresó.
En ese marco, Marizza consideró que la Argentina atravesó una modificación profunda en sus reglas económicas y sociales. “Estamos en un parto en todo, en los trabajos diarios, en la economía, en las nuevas formas de comunicación, hay todo un montón de cosas”, señaló durante la entrevista.
Un cambio estructural
Al ser consultado sobre el devenir de los gobiernos nacional y provincial, el empresario explicó que el actual momento debía analizarse como parte de un ciclo de transformación que excedía a una gestión puntual. En ese sentido, indicó que los efectos acumulados de distintas administraciones derivaron en la aparición de fenómenos políticos y económicos disruptivos.
“Yo creo que parte de eso hace que los efectos, de alguna manera, puede usar la palabra negativo porque así lo mide la gente, que fueron teniendo distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, termina en la aparición de una cosa de alguna manera exógena que cae, pero que no es tan exógena porque es producto de un montón de razones”, afirmó.
Marizza repasó antecedentes históricos y mencionó que la Argentina ya había atravesado otros cambios fuertes en su matriz económica. “El primer gran cambio económico que hubo en Argentina fue el gobierno militar de 1976. En ese momento cambian totalmente la estructura económica”, sostuvo, al comparar aquel proceso con el actual escenario.
La mirada sobre la macroeconomía
En otro tramo de la entrevista, el empresario sostuvo que el Gobierno nacional encaró una política económica centrada en la reducción de la inflación y en una nueva orientación productiva. “Esta Argentina que estás viendo es una Argentina que está vista desde la macroeconomía en dos razones y con dos grandes espaldas”, señaló.
“La primera razón, es decir, es una decisión absolutamente política: Quiero bajar la inflación al máximo posible porque creo que eso produce pobreza, lo cual en términos económicos si lo mirás es cierto, absolutamente cierto”, expresó.
Además, afirmó que la segunda transformación se vinculó con la forma de mirar el desarrollo productivo del país. Según planteó, la Argentina dejó de observarse únicamente desde Buenos Aires y comenzó a poner en valor regiones ligadas a la energía, la minería y otros recursos estratégicos.
Minería, Vaca Muerta y nuevas inversiones
Marizza puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y la explotación minera a gran escala. “Lo que hace este gobierno eslo que los otros gobiernos no hicieron: habilita la explotación minera a gran escala y acelera lo que ya desde los '90 ya se sabía lo que era Vaca Muerta”, manifestó.
“Vaca Muerta no es nuevo. Estaba en el Gobierno nacional cuando Vaca Muerta ya fue medida en su escala, pero los diferentes procesos económicos que hubo o decisiones políticas no la aceleraron”, recordó.
En esa línea, consideró que el país ingresó en una etapa de inversiones difíciles de revertir. “Hoy Argentina está en un parto terrible, muy fuerte”, sintetizó, al describir el impacto de la nueva matriz económica.
El rol del RIGI
Durante la entrevista, el empresario también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Cuando se discute la Ley de Bases, me acuerdo que se discutían 200 artículos, recuerdo que les decía que vean el último artículo, es el único que les interesa”, relató.
“Ese concepto es el RIGI. El RIGI le da una garantía económica y algo que nunca hubo en ninguna ley, si vas para atrás, que le da garantía jurídica”, sostuvo.
Para Marizza, ese esquema resultó central para promover grandes inversiones. “Esa clave hace que empiece a movilizarse todo esto”, afirmó, aunque aclaró que su análisis no implicaba una defensa política, sino una “fotografía de la realidad”.
El impacto social del ajuste
El empresario reconoció que el proceso de cambio generó tensiones en la vida cotidiana, en el comercio, en las pymes y en distintos sectores productivos. “Ese corset es lo que nos está haciendo temblar a todos porque hay que reestructurarse en todo sentido”, expresó.
Al ser consultado sobre si ese “parto” era necesario, respondió: “Yo no creo que sea la palabra necesario, es un cambio que se da y que gracias a Dios se está dando”.
“Digo gracias a Dios porque es de familia con dolores políticos, en un contexto democrático. La gente votó esto, eso es muy bueno”, agregó, al diferenciar el proceso actual de otros cambios estructurales ocurridos en contextos no democráticos.
Nación y provincias
Marizza marcó diferencias entre el Gobierno nacional y las provincias. Según sostuvo, la Nación tenía una hoja de ruta definida, mientras que las administraciones provinciales debieron enfrentar una adaptación más compleja al nuevo escenario fiscal.
“Nación claramente la tiene decidida (a la ruta), sabe lo que tienen que hacer y viene haciendo lo que tiene que hacer. Tienen su hoja de ruta, la tienen clara, siguen bajando gasto”, expresó.
En cambio, advirtió que “el problema son las provincias”. Para el empresario, las provincias debieron afrontar la caída de recursos, la reducción de fondos nacionales y la necesidad de rediscutir estructuras de gasto que se habían acumulado durante años.
La Caja de Jubilaciones
Uno de los temas centrales abordados fue la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Marizza sostuvo que el problema previsional provincial se arrastró durante varias gestiones y que llegó a un punto límite.
“Vamos a un tema claro: lo que está hoy en discusión en la provincia que es la Caja de jubilaciones. Pongámosle nombre y apellido”, introdujo.
“Creo que los últimos gobiernos, tanto de Bordet como de Urribarri hablaron de cambiar las condiciones. Cuando lo medían, el problemita eran los empleados públicos y creo que lo llevaron el límite. Está un límite que lo único que les produce es que hoy no lo pueden bancar”, afirmó.
Críticas al sistema previsional
El empresario cuestionó lo que consideró un esquema de privilegios dentro del empleo público. Para graficar su postura, comparó la situación de trabajadores de la construcción con la de sectores estatales.
“Yo trabajo en la construcción. Tengo un obrero que normalmente se levantan seis de la mañana y vuelven a su casa a las cinco de la tarde. No importa si hace frío, calor en las horas no hay aire acondicionado”, expresó.
Luego añadió: “Si llueve ese día no trabaja y solo se le paga una parte de salario por ley. Trabaja, se jubila. Cuando termina la jubilación no tiene el 82% móvil del oficial que está trabajando”.
La pandemia como ejemplo
Marizza también recordó lo ocurrido durante la pandemia para marcar diferencias entre sectores privados y estatales. “Cuando llegó la pandemia, todos tuvieron que esconderse, el comercio cerró. Nosotros como empresa constructora, como la obra pública era primordial, nos hacían trabajar”, relató.
“El primer día que declararon la pandemia, declararon que la obra pública era de importancia y tenías que seguir”, recordó.
En ese contexto, aseguró que las empresas debieron enfrentar situaciones contradictorias. “Tenías que seguir con dos problemas. El primer problema es que estaba bajo pandemia, no sabías con qué condiciones podías trabajar o no y lo segundo es que los corralones estaban cerrados”, señaló.
Obra pública y actividad privada
La construcción fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Marizza describió al sector como uno de los más golpeados por el actual escenario económico, tanto por la paralización de la obra pública como por el freno de la inversión privada.
“Primero, la construcción es la más castigada de todas las industrias porque tiene una pinza ahí”, afirmó.
“Por un lado, tenés la decisión del gobierno nacional, que para hacerlo claro, no creo que sea una decisión de estas mesiánicas de decir la obra pública no sirve, es una porquería porque eso no existe en ningún país del mundo”, explicó.
El ajuste sobre la obra pública
Para el empresario, la obra pública fue históricamente una de las primeras variables de ajuste cuando el Estado enfrentó problemas de caja. “Las escuelas las necesitas, los hospitales necesitas, las rutas las necesitas. Es una utopía, pero sí sirve para ajustar el presupuesto”, sostuvo.
“Cuando no tengo caja, lo primero que corto es la obra pública. No es la primera vez que pasa esto”, afirmó.
Marizza remarcó que el actual escenario sorprendió por la magnitud del recorte.
La inversión privada también se frenó
El empresario explicó que el freno de la obra pública coincidió con una menor inversión privada en construcción. “Del otro lado de la pinza es que este programa macro es absolutamente financiero. Entonces, la actividad privada se frena”, indicó.
“Porque si tengo montos para invertir, no voy a pensar en la construcción. Voy a pensar en el sector financiero: bonos, acciones, lo que sea. Porque tengo mucha más renta que en la construcción”, manifestó.
Según evaluó, esa combinación profundizó la crisis del sector. “Conclusión, las dos cosas cayeron juntas, porque a veces el Estado cae, pero la actividad privada se mueve”, explicó.
Reconversión del sector
Marizza sostuvo que las empresas debieron adaptarse al nuevo contexto. En su caso, contó que su firma comenzó a desarrollar nuevas actividades. “Yo tengo una empresa constructora, hoy estoy haciendo paneles solares, estoy haciendo parques solares, es decir, me tuve que reconvertir”, señaló.
“Cuando mucho antes que llegara Milei, ya sabía que algo iba a pasar y que esto iba a pasar porque no se podía mantener lo que estaba”, expresó.
De todos modos, aclaró que la obra pública no desaparecerá. “Lo de la obra pública que no exista, eso no existe”, aseguró.
El futuro de la infraestructura
El empresario planteó que el desafío será encontrar nuevos modelos de financiamiento para las grandes obras. “Si vos miras la construcción a nivel mundial y ves los países más o menos desarrollados -miremos Chile si querés, o podés mirar lo que está pasando en Paraguay, algunas cosas que están empezando a pasar en Brasil-, pero el sector construcción es un sector que tiene que estar. Es como su primo más cercano, no es su hermano, pero su primo más cercano son los bancos, la parte financiera”, analizó.
“El problema que las obras de infraestructura grandes necesitan financiamiento mediano a largo plazo”, agregó.
Como ejemplo, mencionó que una ruta requiere estructuras de financiamiento de entre 20 y 25 años. “Argentina no tiene un modelo todavía financiero de esa escala”, advirtió.
El Estado seguirá presente
Marizza sostuvo que, aun con modelos mixtos o privados, el Estado mantendrá un rol central en la infraestructura. “Toda la infraestructura en el mundo está atada al Estado”, afirmó.
“No hay porque precisamente porque tampoco el Estado se puede desligar. Yo no puedo decidir 'quiero hacer esa ruta'. El Estado define por planeamiento, por necesidad, por un montón de razones”, explicó.
En ese sentido, señaló que el Estado puede participar de distintas formas: con financiamiento directo, garantías, bonos o esquemas de asociación con privados. “Pero siempre es a mediano-largo plazo”, indicó.
La situación de Entre Ríos
Consultado por el escenario provincial, Marizza sostuvo que Entre Ríos debía definir con claridad su perfil productivo.
El empresario consideró difícil imaginar a Entre Ríos como una provincia industrial sin bases previas para ese desarrollo. “Es muy difícil generar una provincia industrial cuando no tenés historia industrial”, sostuvo.
También remarcó que la provincia no cuenta con algunas condiciones que suelen atraer grandes inversiones industriales.
Potencial agroindustrial
Para Marizza, el camino de Entre Ríos debería estar vinculado a su base agropecuaria, pero con mayor agregado de valor. “Acá falta sumar lo industrial”, indicó.
En ese punto, mencionó la necesidad de orientar la educación, la tecnología y la formación profesional hacia las cadenas productivas propias de la provincia. También habló del rol de las universidades y de la formación técnica.
“Hay algo social que tenemos que ayudar, entender que nosotros somos una provincia agropecuaria y ponerle todas las fichas de ponerle la máxima tecnología y toda nuestra educación apuntada ahí”, insistió.
Agua, puertos y producción
El empresario también planteó que Entre Ríos no aprovechó plenamente sus recursos hídricos. “Creo que si vos me preguntás somos una provincia que nos llamamos Entre Ríos. Si vos miras el mapa, parece un cuerpo humano de venas y arterias, de la cantidad de agua que tenemos y no producimos prácticamente nada con eso”, señaló.
“Tenemos muy poco riego, tenemos muy poca generación eléctrica en los arroyos”, agregó.
Para Marizza, allí existía una oportunidad de desarrollo estructural. “Acá nos sobra agua y no hacemos absolutamente nada cuando hay muchas cosas para hacer”, afirmó.
El rol estratégico de los puertos
Otro de los puntos destacados por el empresario fue la necesidad de desarrollar puertos fuertes. “Creo que necesitamos desarrollar puertos fuertes porque podemos ser salida mucho más cercana sobre todo de las cosas de la Mesopotamia”, sostuvo.
También planteó un proyecto vinculado a la producción hortícola en el sur entrerriano, por su cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según explicó, esa ubicación podría reducir costos logísticos y abastecer a un mercado de gran escala.
“Pensar en un desarrollo en serio y escala de producción hortícola para Buenos Aires, que tenés un mercado de 10 o 11 millones de personas, en cualquier parte del mundo ya estaría”, afirmó.
La mirada sobre el gobierno provincial
Al analizar la gestión provincial, Marizza dijo que observó ideas nuevas y una mirada distinta en algunos aspectos administrativos. “Más que cambio, he visto ideas”, expresó.
Según explicó, parte del equipo de gobierno llegó con una visión externa a la administración tradicional de Entre Ríos. “Te traen ideas que vienen más de Buenos Aires, de Capital, de mirar desde otro lado y esas cosas las están tratando de aplicar”, señaló.
No obstante, advirtió que el contexto económico limitó la capacidad de acción. “No le podés pedir mucho porque la economía al caérseles tanto la recaudación, el aprete de la Nación en cuanto a fondeo y la obra pública es la mínima que pueden hacer”, indicó.
Cambios administrativos
Marizza valoró algunas medidas orientadas a reducir costos regulatorios e impositivos. Como ejemplo, mencionó cambios en el tratamiento de Ingresos Brutos dentro de la obra pública.
“En las obras públicas, por ejemplo, se pagaba Ingresos Brutos, pero a mí me lo descontaban del certificado”, explicó.
“Era un gasto administrativo de neutro que no tenía sentido”, afirmó, al considerar que ese tipo de mecanismos solo encarecía los costos finales.
El escenario político
En el tramo final de la entrevista, Marizza fue consultado sobre el panorama político hacia adelante. “Mi sensación es que no va a cambiar mucho”, señaló.
El empresario consideró que el peronismo atravesó dificultades para reconstruir un liderazgo competitivo. “El Peronismo hoy no tiene caras que a la gente le pueda gustar o atraer”, sostuvo.
También afirmó que la sociedad mantiene una mirada crítica sobre la última etapa de gobierno nacional del Peronismo. “Creo que todavía tiene una una pesada carga de la sociedad en términos de lo que fue la última etapa, tanto del kirchnerismo como después de Alberto Fernández”, expresó.
La mirada sobre La Libertad Avanza
Marizza evaluó que La Libertad Avanza podría conservar una posición favorable si logra articular acuerdos políticos. “Creo que con un poco de inteligencia Milei y algunos acuerdos con gobernadores lo vamos a ver de nuevo a La Libertad Avanza adelante”, afirmó.
En el plano provincial, sostuvo que el gobernador Rogelio Frigerio podría tener un escenario favorable en caso de buscar la reelección. “Si él decide ser reelecto, no le veo mucha oposición”, señaló.
“No veo un Peronismo que haya reaccionado, que se haya dado cuenta, que haya mirado en serio al espejo”, agregó.