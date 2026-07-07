Torneo Argentino de hockey sobre patines: Recreativo ultima detalles para viajar a Mendoza

El Torneo Argentino de hockey sobre patines será el próximo gran desafío para el equipo femenino del Club Recreativo, que representará a Paraná en la competencia nacional que se desarrollará del 20 al 25 de julio en Mendoza. A pocos días del viaje, el entrenador Franco Portaluppi dialogó con Elonce y brindó detalles sobre la preparación del plantel, el esfuerzo realizado para concretar la participación y las expectativas deportivas.

"Nos estamos preparando para ir a Mendoza. El Torneo Argentino es del 20 al 25 de julio. Ya falta muy poquito", expresó el entrenador, quien destacó que el grupo atraviesa la etapa final de la puesta a punto antes del inicio de la competencia.

El equipo intensificó los entrenamientos durante el receso invernal con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al certamen que reunirá a clubes de distintas provincias del país.

Foto: Elonce.

Una preparación intensiva y un gran esfuerzo económico

Portaluppi explicó que el trabajo no comenzó hace pocas semanas, sino que forma parte de un proceso que se viene desarrollando desde hace tiempo.

"Hace tiempo que venimos trabajando, pero ahora aprovechamos las vacaciones para meter un incentivo más fuerte", señaló al referirse al incremento de la carga de entrenamientos durante las últimas semanas.

Foto: Elonce.

Además del aspecto deportivo, el entrenador remarcó el importante desafío que implicó reunir los recursos necesarios para afrontar el viaje. "Se ha hecho de todo, se trabajó un montón desde lo económico porque fue un viaje bastante caro por la fecha y el lugar. Ahora ya está todo saldado en lo económico. Queda lo deportivo nomás", subrayó.

Los últimos detalles antes del debut

El plantel viajará con algunos días de anticipación para adaptarse a las condiciones de juego y realizar los últimos ajustes antes del comienzo oficial del torneo.

"Uno o dos días comenzamos probando la pista, algún partido amistoso, pero el torneo arranca el 20 y la final es el 25", explicó Portaluppi sobre la planificación previa al debut.

Foto: Elonce.

Recreativo no será el único representante entrerriano. También participarán Talleres, Rowing, Neuquén y Sudamérica de Gualeguaychú, lo que refleja el crecimiento que viene mostrando la disciplina en la provincia.

La clasificación al certamen nacional

Respecto al camino que permitió acceder al Torneo Argentino, desde el club explicaron que la clasificación surgió a partir de la competencia provincial.

"Jugamos un torneo entrerriano, que jugamos de Paraná, Gualeguaychú y diferentes ciudades. Si bien la instancia del torneo infantil es libre inscripción, los equipos que no estén clasificados, pueden inscribirse igual", detallaron.

Con el aspecto económico resuelto y la preparación deportiva en su etapa final, el equipo femenino de Recreativo afrontará una nueva experiencia nacional con el objetivo de competir al máximo nivel y seguir consolidando el crecimiento del hockey sobre patines entrerriano.