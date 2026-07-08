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Paraná De 14.30 a 17.30

Habrá corte de tránsito en avenida Ramírez por trabajos de hormigonado

Desde las 14.30 y por tres horas, estará interrumpida la circulación en avenida Ramírez, entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, para realizar el hormigonado de las placas del carril rápido.

8 de Julio de 2026
El corte será a partir de las 14.30 de este miércoles
El corte será a partir de las 14.30 de este miércoles

Desde las 14.30 y por tres horas, estará interrumpida la circulación en avenida Ramírez, entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, para realizar el hormigonado de las placas del carril rápido.

La Municipalidad de Paraná informó que este miércoles por la tarde, habrá corte de tránsito en avenida Ramírez por trabajos de hormigonado.

 

Dicha restricción será de 14:30 a 17:30, en el tramo comprendido entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, por tareas que se ejecutan en el marco de la obra Mejoramiento de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná.

 

Una vez finalizadas las tareas, el tránsito será habilitado con calzada reducida, a fin de permitir el fraguado del hormigón.

 

Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos “respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, y optar por vías alternativas para evitar demoras”.

 

Temas:

corte tránsito Avenida Ramírez Paraná obras hormigonado
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