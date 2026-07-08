UATRE y otros gremios reclamaron regularizar salarios y aguinaldo en Granja Tres Arroyos

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) volvió a exigir al Grupo GTA la regularización inmediata del pago de salarios y aguinaldo en Gran Tres Arroyos. La organización sindical coordinó una estrategia conjunta con el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), el Sindicato de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) para profundizar las acciones frente a un conflicto que se extiende desde hace un año y ocho meses.

El encuentro entre las organizaciones gremiales, encabezado por el secretario general de la UATRE, José Voytenco, tuvo como objetivo definir una posición común para exigir una solución urgente al incumplimiento salarial por parte de la empresa, una situación que mantiene en vilo a cientos de familias trabajadoras.

Desde la UATRE advirtieron que “la prolongación del conflicto agrava la situación económica de los trabajadores y profundiza la incertidumbre respecto de la continuidad de las fuentes de trabajo en las distintas plantas del Grupo GTA”.

Vale recordar que el conflicto alcanza a establecimientos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Chaco. Durante este tiempo, la UATRE impulsó junto a los demás gremios una Mesa Sectorial en la CGT, mantuvo reuniones con gobiernos provinciales, encuentros con intendentes de las localidades afectadas y realizó gestiones ante las autoridades para resolver los cortes de energía, con el objetivo de preservar la producción, sostener el empleo y encontrar una salida al conflicto.

Las organizaciones sindicales coincidieron en la necesidad de sostener una estrategia conjunta para exigir respuestas concretas de la empresa y garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores. Además, remarcaron que la falta de definiciones mantiene un escenario de incertidumbre que impacta tanto en la actividad productiva como en la situación de cientos de familias que dependen de las plantas del Grupo GTA.

Finalmente, la UATRE reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a los gremios de la actividad avícola “en defensa del empleo, el salario y los derechos de las y los trabajadores del sector”. En ese marco, exigió al Grupo GTA “la regularización inmediata del pago de salarios y aguinaldo, la garantía de continuidad de las fuentes de trabajo y respuestas concretas que lleven tranquilidad a las familias afectadas”.

Este nuevo reclamo “da continuidad al planteo realizado días atrás por la UATRE junto a la CGT, cuando ambas organizaciones solicitaron la intervención urgente del Gobierno nacional para encontrar una salida al conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y evitar un mayor deterioro de la actividad y del empleo en el sector”. (Mundo Gremial)