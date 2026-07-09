El Club Neuquén anunció la ampliación de su sede social y deportiva tras adquirir un terreno lindero

El Club Neuquén dio un paso clave para su crecimiento institucional al concretar la compra del terreno lindero a su sede, una incorporación que permitirá ampliar las instalaciones y desarrollar nuevos espacios deportivos y sociales.

El presidente de la institución, Juan Cruz Budvilosky, confirmó que el club ya tomó posesión del predio, ubicado sobre Martín del Barco Centenera, luego de

firmar el boleto de compraventa el pasado 8 de junio.

"Hace tiempo veníamos con la necesidad de crecer. Esta oportunidad nos cayó por agosto, nos animamos y empezamos a pensar cómo podíamos hacerlo. Firmamos un boleto de compraventa con una entrega inicial y un plan de financiación, pero ya podemos ingresar al anexo, que es un predio pegado al club y que nos va a permitir crecer mucho en nuestra propia casa", expresó.

El dirigente explicó que la ampliación responde al crecimiento que experimentó la institución en los últimos años. "Hace tiempo venimos sufriendo un problema de crecimiento porque no entramos en nuestra institución. Esta es una oportunidad para desarrollar mejor las actividades y satisfacer la demanda de buena parte de los socios y del barrio", señaló.

Nuevos espacios para actividades deportivas y sociales

El terreno adquirido tiene cerca de 3.000 metros cuadrados y permitirá avanzar con distintas obras proyectadas por la comisión directiva.

Entre ellas se encuentran un nuevo salón para eventos, un consultorio de kinesiología, el traslado del gimnasio actual y la construcción de un albergue para deportistas. También se proyecta un playón deportivo, una cancha de fútbol 5 y canchas de pádel.

Respecto de las canchas de pádel, indicó que el objetivo no es solamente generar recursos para la institución. "Queremos que el club trabaje con el pádel como una disciplina y que en un futuro haya chicos y chicas que entrenen, se formen y representen al club", afirmó.

Un proyecto con nuevas etapas

El presidente remarcó que la adquisición del terreno representa el inicio de un proyecto de largo plazo. "Es un sueño, un proyecto que recién empieza ahora, que va a requerir mucho trabajo, pero este es un primer paso y estamos muy contentos", sostuvo.

Además, consideró que los nuevos espacios permitirán financiar otras obras pendientes.

"Creemos que esta nueva unidad de recursos nos va a permitir avanzar con el techado completo del polideportivo, el sueño de cubrir la pileta y la posibilidad de contar con una subsede para que el fútbol pueda desarrollarse con mayor comodidad", explicó.

Una decisión respaldada por los socios

Budvilosky destacó que la compra del terreno fue debatida y aprobada dentro de la institución. "No es una decisión individual ni del grupo de trabajo. Esto fue consultado en reiteradas asambleas y participó mucha gente que quiere al club. Ahora tenemos la responsabilidad de cumplir con los compromisos asumidos", indicó.

El Club Neuquén cuenta actualmente con un padrón de entre 1.000 y 1.300 socios, según precisó su presidente, quien además confirmó que no buscará un nuevo mandato cuando finalice su gestión el próximo año.