En pleno mundial, un gigante italiano hizo una oferta para fichar a Dibu Martínez

Con la mira puesta en los cuartos de final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez también es protagonista del mercado de pases europeo. El arquero campeón del mundo podría dejar Aston Villa, ya que Juventus decidió avanzar con fuerza por su contratación y presentó una importante oferta para incorporarlo.

Según informó el reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio, el club de Turín intensificó las negociaciones en las últimas horas y busca cerrar cuanto antes la llegada del arquero argentino para la próxima temporada.

Aunque el foco de Martínez permanece exclusivamente en la Copa del Mundo, su futuro en Inglaterra parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin.

Juventus acelera por el arquero argentino

Las conversaciones entre las partes ya comenzaron. De acuerdo con la información proveniente de Italia, se realizó una reunión entre Giovanni Carnevali, presidente de Juventus, el director deportivo Frederic Massara y los representantes del marplatense.

En ese contexto, Juventus decidió acelerar a fondo y presentó una millonaria oferta cercana a los 20 millones de dólares para quedarse con Dibu Martínez, una cifra que actualmente estaría siendo evaluada por Aston Villa.

La propuesta representa un avance en una negociación que lleva varios meses y que podría definirse una vez finalizada la participación del arquero con la Selección Argentina en el Mundial.

Aston Villa analiza la propuesta

Durante los últimos mercados de pases, Aston Villa había fijado cifras muy superiores para desprenderse del arquero. En distintos momentos, los dirigentes ingleses llegaron a solicitar 40 millones de libras esterlinas para autorizar su salida.

Sin embargo, según trascendió en Italia, el club de Birmingham flexibilizó sus pretensiones económicas y ahora estudia la propuesta presentada por Juventus, que podría convertirse en el paso definitivo para concretar el traspaso.

Martínez viene de otra destacada temporada en el fútbol inglés, en la que fue una de las principales figuras de Aston Villa y contribuyó a que el equipo conquistara la Europa League y asegurara su clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Vicario sigue siendo la alternativa

Mientras avanza por el argentino, Juventus mantiene abierta otra opción para reforzar su arco. El otro nombre que figura en la carpeta de los dirigentes es el de Guglielmo Vicario, actual guardameta de Tottenham.

El exarquero de Empoli cuenta con experiencia internacional y tuvo un paso destacado por la Premier League, aunque durante la última temporada recibió cuestionamientos por algunos errores que derivaron en derrotas del conjunto londinense, especialmente en acciones de juego aéreo.

Tottenham tampoco descarta negociar su salida, por lo que Juventus analiza ambas alternativas. No obstante, Dibu Martínez aparece hoy como la prioridad del club italiano, que espera alcanzar un acuerdo con Aston Villa para incorporar al arquero argentino una vez finalizado el Mundial 2026.