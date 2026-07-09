Implementarán folios digitales para avanzar en la modernización notarial

La nueva normativa autoriza formalmente la creación y emisión de los folios digitales de actuación notarial extraprotocolar, una herramienta moderna para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio de la provincia.
La Provincia avanza hacia la modernización tecnológica y la despapelización con la implementación de folios digitales extraprotocolares. La medida, autorizada por decreto provincial, permitirá agilizar trámites, reducir costos y fortalecer la seguridad jurídica.
En este marco de transformación, y como resultado de una agenda de trabajo conjunta, el Colegio de Escribanos de Entre Ríos presentó un proyecto institucional que derivó en la firma del Decreto N°1.499 del año 2026 por parte del Poder Ejecutivo provincial.
La nueva normativa autoriza formalmente la creación y emisión de los folios digitales de actuación notarial extraprotocolar, una herramienta moderna para el ejercicio de la actividad profesional en todo el territorio de la provincia.
La iniciativa se encuentra actualmente en su etapa final de ejecución a través del desarrollo de una plataforma tecnológica específica impulsada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, la cual próximamente será puesta a disposición del notariado entrerriano.
La implementación de este sistema permitirá a los profesionales de la provincia trabajar con una mayor celeridad en sus actuaciones, lo que se traducirá en una agilización de los trámites y una reducción de costos que beneficiará directamente a los ciudadanos, garantizando rigurosamente la seguridad jurídica que los actos notariales requieren.
Este avance es fruto de la articulación estratégica entre el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia, y el Colegio de Escribanos de la provincia. Con esta medida, el gobierno de Entre Ríos ratifica su política de poner las herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad, consolidando una gestión pública moderna, eficiente y orientada al desarrollo futuro del Estado provincial.