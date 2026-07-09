ANSES aclaró qué pasa con sus préstamos y lanzó una advertencia a los beneficiarios

ANSES aclaró que actualmente no otorga préstamos personales a jubilados, pensionados ni titulares de asignaciones y advirtió sobre la circulación de falsas ofertas de financiamiento que utilizan el nombre y la imagen del organismo.

La advertencia apunta a llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales que prometen créditos en condiciones favorables. El objetivo de esas maniobras es, en muchos casos, conseguir información personal o bancaria de las víctimas.

El organismo recordó además que nunca solicita claves, datos bancarios ni información sensible mediante llamados, correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp. También recomendó desconfiar de cualquier comunicación que prometa bonos, beneficios o préstamos a cambio de información privada.

ANSES no está otorgando préstamos personales

La aclaración alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y beneficiarios de asignaciones familiares. Actualmente, ANSES no dispone de una línea propia de créditos personales para esos grupos.

El cambio se produjo después de que el Gobierno nacional eliminara las facultades del organismo para utilizar activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el otorgamiento de nuevos préstamos. Esa modificación fue dispuesta mediante el Decreto 1039/2024.

Por ese motivo, cualquier ofrecimiento que asegure gestionar un nuevo crédito directamente ante ANSES debe ser tomado con precaución. El organismo tampoco actúa como intermediario entre bancos y beneficiarios para la concesión de financiamiento.

Cómo funcionan las estafas

Los engaños suelen comenzar con una comunicación inesperada en la que se promete acceso rápido a dinero, cuotas convenientes o condiciones especiales. Para avanzar con la supuesta gestión, los responsables piden números de cuenta, claves, códigos de seguridad u otra información privada.

En algunos casos, las publicaciones imitan la identidad visual de ANSES para dar apariencia de oficialidad. También pueden incluir enlaces falsos que conducen a sitios diseñados para capturar datos de los usuarios.

Ante una situación de este tipo, el organismo recomienda no brindar información, no ingresar a enlaces desconocidos y utilizar únicamente sus canales oficiales para realizar consultas o denuncias.

Qué pasa con los viejos créditos

Quienes todavía tengan préstamos otorgados en etapas anteriores pueden consultar la información correspondiente a esos contratos mediante Mi ANSES. Allí es posible revisar datos sobre créditos vigentes, cuotas y otras condiciones vinculadas con operaciones ya existentes.

En paralelo, existen iniciativas legislativas que proponen recuperar algún esquema de financiamiento para determinados sectores, pero hasta el momento no hay un nuevo programa oficial aprobado ni habilitado por ANSES.

Por eso, la recomendación central sigue siendo desconfiar de cualquier oferta que prometa préstamos inmediatos en nombre del organismo y verificar siempre la información antes de compartir datos personales o bancarios.