Por el delay, crecieron más de 2.100% las búsquedas de antenas de TDA para ver los partidos

El delay en las transmisiones por streaming durante el Mundial 2026 provocó un cambio en los hábitos de consumo de los argentinos. Después de que miles de hinchas experimentaran la frustración de escuchar el festejo de un gol desde la casa del vecino antes de verlo en su propio televisor, crecieron de manera exponencial las búsquedas de antenas para acceder a la Televisión Digital Abierta (TDA).

De acuerdo con datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas para TDA registraron un incremento del 2.112% en su pico del 29 de junio, en comparación con la semana del 11 de mayo, antes del inicio de la Copa del Mundo.

La tendencia evidenció el regreso de muchos usuarios a la televisión abierta, que ofrece una transmisión prácticamente en tiempo real y evita el retraso de varios segundos que suelen presentar las plataformas de streaming, publicó MDZ.

Los proyectores también ganaron protagonismo

El entusiasmo por seguir los partidos en grupo también impulsó la demanda de otros dispositivos electrónicos. Entre ellos, los proyectores fueron uno de los productos con mayor crecimiento.

Según el relevamiento, las búsquedas de proyectores aumentaron un 101% durante la jornada del 29 de junio, reflejando una tendencia a convertir livings, patios, oficinas, escuelas y distintos espacios en lugares de encuentro para disfrutar de los partidos de la Selección Argentina.

El fenómeno estuvo impulsado por el avance de la Scaloneta en el torneo y por el interés de los hinchas de compartir cada encuentro en pantallas de gran tamaño.

Figuritas y camisetas, entre los productos más buscados

El furor mundialista también volvió a sentirse en otros productos tradicionales. Desde mayo hasta la actualidad, el álbum oficial del Mundial y los sobres de figuritas se mantuvieron como el término con mayor volumen de búsquedas dentro de Mercado Libre.

En tanto, la camiseta de la Selección Argentina registró un crecimiento del 1.770% en las búsquedas durante el 29 de junio, en comparación con la semana previa al comienzo del certamen.

Los datos confirmaron que, además de acompañar a la selección dirigida por Lionel Scaloni frente al televisor, miles de argentinos buscaron vestir los colores nacionales y completar el tradicional álbum del Mundial.

Japón y Noruega sorprendieron entre las camisetas

El interés de los consumidores no se limitó únicamente al seleccionado argentino. El desempeño de algunas selecciones también tuvo su impacto en las preferencias de compra.

La camiseta de Japón fue la que registró el mayor crecimiento acumulado en las búsquedas entre el 11 de mayo y el 6 de julio, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas comerciales del torneo.

Por su parte, la camiseta de Noruega experimentó un fuerte incremento durante la semana comprendida entre el 22 y el 29 de junio, acompañando el interés que despertó el conjunto europeo entre los fanáticos del fútbol.