La reventa oficial dispara el precio de las entradas para Argentina-Suiza: hasta US$115.000

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó un fuerte aumento en la demanda de entradas para el partido frente a Suiza y llevó a que los precios en la plataforma oficial de reventa de la FIFA alcanzaran cifras inéditas.

El encuentro se disputará este sábado, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Argentina accedió a esta instancia tras remontar un 0-2 y vencer 3 a 2 a Egipto, mientras que Suiza obtuvo su clasificación luego de eliminar a Colombia en la definición por penales.

El entusiasmo de los hinchas por acompañar al vigente campeón del mundo se reflejó rápidamente en la plataforma oficial de reventa, donde todavía quedan localidades disponibles, aunque a valores muy superiores a los originales.

Entradas con precios récord

Según los valores publicados en el sitio oficial de la FIFA, las entradas más económicas disponibles para los sectores más altos del estadio parten desde US$1.500 y pueden alcanzar los US$3.000.

Sin embargo, la mayoría de las localidades disponibles ya se comercializan por alrededor de US$5.000, especialmente en los sectores con mejor ubicación. En tanto, las plateas preferenciales y los lugares más cercanos al campo de juego registran los precios más elevados.

Incluso, algunos propietarios publicaron sus tickets por más de US$100.000, con un valor máximo de US$115.000, una de las cifras más altas registradas en la reventa oficial durante la presente Copa del Mundo.

Cómo funciona la reventa oficial

La plataforma de reventa administrada por la FIFA permite que cada titular de una entrada fije libremente el precio de venta. El organismo actúa como intermediario para verificar la autenticidad de los boletos y garantizar que la transferencia se realice de manera segura entre las partes.

La escalada en los valores ya había comenzado en los octavos de final, cuando algunas entradas premium llegaron a ofrecerse por US$57.500 para el partido frente a Egipto. Tras la clasificación a cuartos de final, los precios prácticamente se duplicaron impulsados por la fuerte demanda y la escasa disponibilidad de localidades.

El fenómeno volvió a instalar el debate sobre el sistema oficial de reventa de la FIFA, que durante el Mundial recibió cuestionamientos por los elevados valores que pueden alcanzar las entradas y por las comisiones aplicadas tanto a vendedores como a compradores.

Expectativa por un estadio colmado

Mientras continúa la búsqueda de localidades, todo indica que el Kansas City Stadium presentará un marco imponente para el cruce entre Argentina y Suiza.

Con un lugar en las semifinales en juego, miles de hinchas argentinos buscarán acompañar una vez más al equipo de Lionel Scaloni, aun cuando conseguir una entrada se haya convertido en un lujo al alcance de muy pocos.