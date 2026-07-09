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Saltó la reja de una vivienda, escapó y quiso esconderse en un contenedor

En la madrugada de este jueves, un hombre fue sorprendido al saltar la reja de una vivienda, escapó y terminó detenido cuando se ocultaba en un contenedor.

9 de Julio de 2026
El delincuente detenido en La Histórica
El delincuente detenido en La Histórica

En la madrugada de este jueves, un hombre fue sorprendido al saltar la reja de una vivienda, escapó y terminó detenido cuando se ocultaba en un contenedor.

En la madrugada de este jueves, un hombre de 29 años fue detenido tras ser sorprendido por una patrulla policial cuando saltaba la reja perimetral de una vivienda ubicada en calle Carosini al 330 en Concepción del Uruguay.

 

Al advertir la presencia de los efectivos, escapó en bicicleta, circuló varias cuadras a contramano y terminó ocultándose en un contenedor de residuos, donde finalmente fue aprehendido.

 

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició cuando los efectivos observaron al hombre descendiendo del inmueble tras haber escalado el cerramiento. Al advertir la presencia de los uniformados, abordó una bicicleta y emprendió una rápida fuga por distintas arterias céntricas, circulando incluso en sentido contrario al tránsito.

La persecución continuó hasta la intersección de calle Chacabuco, donde el delincuente abandonó el rodado y siguió la huida a pie para intentar eludir a los policías.

Ante la fuga, los efectivos implementaron un operativo en la zona de las vías del ferrocarril para impedir que el hombre escapara.

 

Minutos después, lograron localizarlo en la intersección de 14 de Julio y Boulevard Yrigoyen. Fue detenido cuando intentaba ocultarse dentro de un contenedor público de residuos.

 

Por disposición de la fiscalía de turno, se secuestró la bicicleta utilizada durante la fuga, una Firebird rodado 29 de color negro. En tanto, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado acusado del delito de tentativa de hurto calificado por escalamiento.

Temas:

Detenido Concepción del Uruguay
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