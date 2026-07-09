El gol de Enzo ante Egipto hizo que Google alcanzara un récord histórico de búsquedas

El impacto mundial que tiene la Selección Argentina parece no tener límites. Todos quieren ver qué pasa con Lionel Messi y el equipo campeón del mundo. Y el partido contra Egipto rompió todos los moldes.

Desde Google confirmaron que se registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del gol de Enzo Fernández, que le dio la victoria a Argentina frente a Egipto por 3-2, en los octavos de final del Mundial. Sí, el mayor registro global de la historia.

La confirmación del hecho, llegó a través de las oficinas del vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de la compañía, Nick Fox.

"Google Search rompió todos los récords anteriores de uso y registró el mayor nivel de utilización de su historia justo después de que Argentina marcara el gol de la victoria", escribió Fox en su cuenta oficial de la red social X, en el que atribuyó ese récord a la "emoción global" generada por el Mundial y el interés que despierta Leo Messi.

Si bien, el alto ejecutivo de la multinacional no facilitó cifras sobre el volumen de búsquedas, ni detalló la metodología empleada para medir ese máximo histórico, tampoco se supo cuáles fueron los términos que concentraron el mayor número de consultas. Aunque sí confirmó que el récord se produjo tras el gol argentino en el tiempo añadido, que culminó con la remontada de Argentina ante Egipto y le dio la clasificación a la Selección para los cuartos de final del torneo donde se enfrentará a Suiza este sábado a las 22.

El anuncio llega en plena fiebre mundialista y en un momento de creciente competencia en el mercado de los buscadores por el auge de la inteligencia artificial generativa.

Sin embargo, Google viene sosteniendo en los últimos meses que a pesar de las distintas IA utilizadas, las consultas en su buscador continúan en franco aumento.

Durante la presentación de los resultados del primer trimestre, el consejero delegado de la compañía, Sundar Pichai, afirmó que las búsquedas se encontraban en un "máximo histórico", aunque tampoco ofreció datos concretos.

No es la primera vez que un Mundial impulsa el tráfico del buscador: en la final de 2022, Pichai aseguró que Google había alcanzado entonces el mayor volumen de tráfico de sus 25 años de historia. Un marcador que ahora, parece que fue superado.