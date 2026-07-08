Un crespense coordinó voluntarios de FIFA en el Mundial y fue elegido para un documental oficial

REDACCIÓN ELONCE
Un crespense fue uno de los dos argentinos seleccionados entre más de cuatro millones de postulantes para integrar el programa de voluntariado de FIFA. Además, su historia fue elegida para representar a los voluntarios de todo el mundo en un documental institucional.
Gonzalo Atencio, oriundo de Crespo, vivió una experiencia única en el Mundial 2026 al convertirse en uno de los dos argentinos seleccionados para el programa de voluntariado de FIFA. Tras superar un proceso de selección de 16 meses entre más de cuatro millones de postulantes, coordinó equipos internacionales y fue elegido para protagonizar un documental oficial sobre el espíritu del voluntariado.
En diálogo con Elonce, el entrerriano contó que la experiencia superó todas sus expectativas y aseguró que todavía le cuesta dimensionar lo vivido. "La experiencia fue inolvidable, increíble. Uno no toma dimensión de la carga emocional que tiene poder quedar dentro de un pequeño grupo de 3.000 personas sobre más de cuatro millones de solicitudes", expresó.
Un proceso de selección de 16 meses
Atencio explicó que el camino hasta llegar al Mundial demandó más de un año de evaluaciones. "Tuve exámenes, pruebas en inglés, en español, entrevistas con personal de FIFA, psicotécnicos y distintas instancias durante 16 meses. Recién en enero FIFA nos confirmó", recordó.
Su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 como voluntario le permitió sumar experiencia para afrontar el exigente proceso.
Durante el Mundial cumplió ocho turnos en cinco días, el máximo permitido por la organización.
Elegido para representar a 2.000 voluntarios
Una vez instalado en el centro de voluntarios, recibió una noticia inesperada. "FIFA estaba eligiendo una historia para representar a los 2.000 voluntarios y al otro día me llamaron para decirme que me habían elegido a mí. Me largué a llorar", relató.
La organización decidió contar su historia en un documental destinado a promover el voluntariado a través de la Fundación FIFA en América Latina y el Caribe. "No solo estaba contando lo que es Entre Ríos, lo que es ser de Crespo y ser argentino, sino también compartir nuestra cultura con el mate bajo el brazo", señaló.
El adelanto del documental ya fue publicado por FIFA y la versión completa será difundida una vez finalizado el Mundial.
El único entrerriano
Atencio destacó que fue el único representante de Entre Ríos dentro del programa y uno de apenas dos argentinos seleccionados. "Somos dos argentinos y soy el único entrerriano. Para mí también es un peso y un orgullo enorme", sostuvo.
Dentro de la estructura del voluntariado desempeñó el rol de Host City Manager, considerado el de mayor responsabilidad entre los voluntarios.
Su tarea consistió en coordinar equipos internacionales, capacitar a quienes lo reemplazarían y actuar como referente de sede. "Mi inglés me permitió ser líder de equipo y coordinar voluntarios de distintas partes del mundo", explicó.
El mate, una puerta para conectar con el mundo
Uno de los recuerdos más especiales que se llevó del Mundial tuvo como protagonista al mate. Aunque FIFA prohíbe ingresar termos y bebidas externas a los espacios oficiales, tras ser seleccionado para el documental recibió una autorización especial. "El mate fue mi medio de conexión con mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, franceses e ingleses. A todos les explicaba qué era el mate y les enseñaba a cebarlo", contó.
Incluso recordó el gesto de un voluntario mexicano que recorrió 45 kilómetros para conseguirle una pava eléctrica. "Me quedo con esa hospitalidad. Sentí el mismo cariño que uno suele dar como argentino", afirmó.
Un mensaje para quienes quieran ser voluntarios
Al finalizar la entrevista, Atencio alentó a otras personas a sumarse a programas de voluntariado. "Que se animen, que lo hagan. Colaborar de forma gratuita con el otro y formarse en eso es hermoso. En mi caso fue un camino de ida", concluyó.