De lana hilada a mano a "amigurumis" de Messi en los 10 años del Museo de Casa de Gobierno

Emprendedores y artesanos entrerrianos participaron de los festejos por los 10 años del Museo Casa de Gobierno, donde expusieron sus productos y compartieron con el público los procesos de elaboración de cada una de sus creaciones. La feria se sumó a la programación artística y gastronómica organizada para celebrar el aniversario del espacio cultural.

Uno de los stands que despertó mayor interés fue el de "Las Tres Marías", emprendimiento de Alicia, una artesana de Paraná con casi dos décadas de trayectoria dedicada al hilado y tejido artesanal.

Del vellón al tejido terminado

La emprendedora explicó que trabaja con una rueca eléctrica que facilita el proceso de hilado. "Esto es una rueca eléctrica que la hacen en Córdoba. Es muy práctica y no hace ruido porque está montada con rulemanes, entonces es silenciosa para cuando uno está en la casa", comentó mientras mostraba el funcionamiento del equipo.

Alicia detalló que en ese momento estaba preparando uno de los cabos de lana que luego uniría con otro para conformar el hilo definitivo. "La lana mínimamente tiene que tener dos cabos. Si tiene uno solo se destorsiona y se abre el vellón. Por eso la rueca torsiona la lana y le da el grosor que necesita", explicó.

La materia prima utilizada proviene de Curuzú Cuatiá y también de la provincia de Córdoba. Se trata de lana de oveja que ya atravesó los procesos de lavado, peinado y cardado.

Además del hilado, la artesana realiza todo el proceso de producción, incluyendo los tintes naturales elaborados con hojas y cortezas de árboles, para finalmente confeccionar prendas tejidas en telar y a dos agujas. "Hago todo el proceso", resumió, al mostrar gorros y otras prendas elaboradas íntegramente de manera artesanal.

Stands de turismo, gastronomía y shows en vivo en el 10º Aniversario del Museo Casa de Gobierno

Personajes históricos convertidos en amigurumis

Otra de las propuestas presentes fue "Tejiendo Alas", el emprendimiento de Silvana, quien se dedica a confeccionar amigurumis, los tradicionales muñecos tejidos a crochet. "Principalmente hago personajes históricos y populares", contó la emprendedora.

Entre los modelos que más llamaron la atención del público se destacaron las figuras del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, Lionel Messi y Diego Maradona. Según indicó, cada muñeco tenía un valor de 18.000 pesos, aunque ofrecía promociones para quienes adquirieran más de una pieza.

Música, gastronomía y producción local

La feria de emprendedores formó parte de una jornada que también incluyó espectáculos musicales y una amplia propuesta gastronómica.

Durante la celebración se presentó la banda de música de la Municipalidad de Cerrito, mientras que distintos puestos ofrecieron platos típicos como chupín, además de productos regionales, marroquinería, perfumería y artesanías.

Las actividades se desarrollarán hasta las 18, permitiendo que vecinos y turistas recorran los distintos stands y acompañen el décimo aniversario del Museo Casa de Gobierno, en una jornada dedicada a promover el trabajo de los emprendedores entrerrianos y poner en valor la producción artesanal de la provincia.