Murió Bonnie Tyler, la inconfundible voz de "Eclipse total del corazón"

La cantante británica falleció a los 75 años en Portugal, donde permanecía internada por una enfermedad. Su familia confirmó la noticia y pidió respeto por el duelo.
La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock internacional, murió a los 75 años. La noticia fue confirmada este jueves por su familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la artista, en el que informaron que falleció de manera inesperada en un hospital de Portugal.
"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", indicó el mensaje difundido por sus allegados. Además, expresaron que "la familia y el equipo de Bonnie están desconsolados" y solicitaron privacidad para afrontar el difícil momento.
La artista residía desde hacía varios años en la región del Algarve, en el sur de Portugal, donde buscaba disfrutar de un clima más benigno que el de su Gales natal.
Meses atrás había sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en el Hospital de Faro. Tras la intervención, los médicos le indujeron un coma para favorecer su recuperación. Aunque semanas después había mostrado una evolución positiva y abandonado el coma, su estado continuó siendo delicado.
Como consecuencia de su cuadro de salud, Tyler canceló varias presentaciones de su gira de verano con la expectativa de regresar a los escenarios antes de fin de año, algo que finalmente no pudo concretar.
Una carrera marcada por éxitos mundiales
Bonnie Tyler construyó una trayectoria artística de casi cinco décadas y se convirtió en una de las grandes figuras de la música internacional gracias a su inconfundible voz rasgada.
Entre sus mayores éxitos se encuentran "It's a Heartache", publicada en 1978, y "Total Eclipse of the Heart", lanzada en 1983, una balada compuesta por Jim Steinman que la catapultó a la fama mundial y se transformó en uno de los clásicos más reconocidos de la historia del pop.
A comienzos de 2026, "Total Eclipse of the Heart" superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, más de cuatro décadas después de su lanzamiento, confirmando la vigencia de una canción que continúa siendo interpretada por nuevas generaciones.
El origen de una voz única
Nacida como Gaynor Hopkins en Neath, Gales, en 1951, comenzó a cantar desde muy joven en la iglesia y trabajó en distintos empleos antes de iniciar su carrera profesional.
En 1975 fue descubierta por el productor Roger Bell y poco después firmó su primer contrato discográfico. Tras una operación para extirpar nódulos de sus cuerdas vocales, no respetó el tiempo de reposo recomendado y desarrolló la voz ronca que terminaría convirtiéndose en su sello artístico.
A lo largo de su carrera editó 18 álbumes de estudio, fue nominada en tres oportunidades a los Premios Grammy y también recibió tres nominaciones a los Brit Awards.
Reconocimientos y legado
En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción "Believe in Me". Además, en 2022 fue distinguida por la reina Isabel II por sus servicios a la música y al año siguiente recibió el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).
Casada desde 1973 con Robert Sullivan, su compañero de toda la vida, Bonnie Tyler deja un legado que trascendió generaciones y la consolidó como una de las voces más reconocibles de la música contemporánea. Su interpretación de "Total Eclipse of the Heart" permanece como una de las baladas más exitosas e influyentes de todos los tiempos.