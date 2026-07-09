Manejaba en contramano por Concordia, dio 2,05 de alcoholemia y le quitaron la camioneta

Un conductor de 37 años fue interceptado durante la mañana de este jueves 9 de julio en Concordia luego de circular en contramano por una zona céntrica. El episodio terminó con un test de alcoholemia positivo de 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre y la retención preventiva de la camioneta.

La intervención ocurrió en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Buenos Aires, donde personal del Comando Radioeléctrico detuvo la marcha de una Toyota Hilux que circulaba en infracción.

Según las primeras actuaciones, el vehículo avanzaba por calle Entre Ríos en sentido contrario al permitido. Tras detectar la maniobra, los efectivos dieron intervención a la Dirección de Tránsito Municipal.

Un resultado muy por encima de lo permitido

El conductor fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,05 g/l. A partir de esa constatación, se dispuso la retención preventiva del vehículo.

La situación llamó la atención por la combinación de dos infracciones graves: circular en contramano por una calle céntrica y conducir con un elevado nivel de alcohol en sangre.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana y concluyó con la confección de las actuaciones correspondientes contra el conductor.

La camioneta quedó retenida

La Toyota Hilux fue retirada de circulación de manera preventiva, mientras continuaban las actuaciones administrativas derivadas del procedimiento.

No se informaron personas heridas ni daños materiales vinculados con el episodio. La intervención se limitó a la detección de la maniobra irregular y al posterior control de alcoholemia.

El hecho volvió a poner el foco sobre los controles viales en Concordia, especialmente en zonas de circulación intensa y durante horarios de movimiento urbano.