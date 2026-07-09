Francia-Marruecos pone en alerta a París: refuerzan controles y cierran estaciones

París reforzará este jueves su dispositivo de seguridad por el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Las autoridades francesas anticipan grandes concentraciones de hinchas y buscan evitar disturbios en los principales puntos de reunión de la capital.

El encuentro se disputará desde las 17 de Argentina en Boston, mientras que en Francia comenzará a las 22. Una hora antes entrará en vigencia una parte importante del operativo, con controles especiales en los Campos Elíseos y sus alrededores.

Entre las medidas previstas aparece el uso de drones de vigilancia para monitorear las concentraciones en tiempo real y detectar rápidamente posibles peleas, disturbios o situaciones de tensión. También se establecieron restricciones sobre el transporte y utilización de material pirotécnico y fuegos artificiales.

Los Campos Elíseos, bajo máxima vigilancia

El principal foco del operativo estará puesto en los Campos Elíseos, uno de los lugares habituales de celebración después de los grandes partidos de la selección francesa. En esa zona, algunos comerciantes comenzaron a proteger fachadas y vidrieras ante el temor de posibles daños.

La decisión de reforzar la seguridad en París también está atravesada por los antecedentes del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos en semifinales y se produjeron más de 260 detenciones en todo el país, 167 de ellas en la capital.

A esos episodios se sumaron disturbios recientes registrados durante celebraciones futbolísticas vinculadas al PSG, lo que llevó a las autoridades a extremar nuevamente las medidas preventivas.

Qué estaciones estarán cerradas

El operativo también tendrá impacto sobre el transporte público. La RATP dispuso el cierre de varias estaciones de metro desde las 21, hora local, a pedido de la Prefectura de Policía.

Entre las estaciones alcanzadas aparecen Argentine, George V, Madeleine, Miromesnil, Ternes y Tuileries. Además, la línea 6 interrumpirá su servicio entre Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro.

Las restricciones apuntan principalmente a evitar grandes aglomeraciones espontáneas en las inmediaciones de los Campos Elíseos y otros sectores considerados sensibles.

Un partido considerado de alto riesgo

La Prefectura justificó el despliegue por la posibilidad de que se produzcan celebraciones masivas cualquiera sea el resultado del encuentro. La importante comunidad marroquí residente en París y su periferia también hace prever una gran presencia de hinchas en las calles.

Francia y Marruecos volverán a enfrentarse en una instancia decisiva de un Mundial después del cruce de semifinales de 2022. Esta vez, el ganador avanzará entre los cuatro mejores del torneo.

Mientras el partido se dispute a miles de kilómetros de distancia, París vivirá una noche de máxima atención, con vigilancia aérea, estaciones cerradas, restricciones a la pirotecnia y un despliegue especial para intentar evitar incidentes.