Dos muertos tras el choque entre un auto y un minibús que trasladaba a un equipo infantil

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, en el sur de Córdoba. Las víctimas fatales viajaban en el automóvil, mientras que 16 niñas y otras personas que iban en el minibús sufrieron heridas y fueron asistidas.
Un choque entre un automóvil y un minibús que transportaba a un equipo de fútbol femenino infantil dejó como saldo dos muertos y al menos 17 heridos este jueves por la tarde en la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.
El micro trasladaba a un plantel integrado por 16 niñas de entre 9 y 12 años, oriundas de Laboulaye y Serrano, que regresaban de disputar un partido en Río Cuarto. Todas fueron asistidas por distintos traumatismos y, según informaron las autoridades, se encontraban fuera de peligro.
El accidente se registró en un sector conocido como la curva de la Herrería. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron un Fiat Siena rojo con importantes daños en la parte delantera y el minibús volcado sobre la calzada tras el fuerte impacto frontal.
Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, indicó que recibieron el aviso alrededor de las 17.50 y desplegaron un amplio operativo de rescate y asistencia.
Dos personas murieron y una mujer quedó grave
En el automóvil viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, un hombre y una mujer mayores de edad fallecieron en el lugar, mientras que otra ocupante sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a un centro de salud.
Por su parte, las niñas que viajaban en el minibús presentaron lesiones leves, entre ellas golpes, escoriaciones y cortes ocasionados por la rotura de los vidrios. Todas fueron derivadas al hospital de La Carlota para recibir atención médica y contención psicológica.
Investigan las causas del siniestro
El jefe de Bomberos señaló que el choque ocurrió en un tramo donde, si bien existen curvas en la zona, el sector específico es prácticamente una recta y la visibilidad era buena al momento del accidente.
No obstante, precisó que había un importante tránsito de camiones debido a la actividad agrícola, aunque aún se desconocen las circunstancias que derivaron en la colisión.
Tras el siniestro, el tránsito permaneció restringido sobre la Ruta Provincial 4 y fue desviado por caminos alternativos, mientras personal de la Policía Judicial de Río Cuarto realizó las pericias para establecer cómo ocurrió el hecho.