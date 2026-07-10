Abogado fue detenido por una presunta estafa piramidal millonaria

Un abogado fue detenido acusado de integrar una presunta organización que habría llevado adelante una estafa piramidal por más de un millón de dólares desde una oficina ubicada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. La investigación también involucra a otro abogado, sobre quien pesa una orden de captura y continúa prófugo.

La causa es investigada por el fiscal Lucio Rivero, mientras que el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, ordenó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de Ángel Elías Gómez. En tanto, continúa la búsqueda de Juan Ignacio Lombardo, señalado como su socio.

Promesas de ganancias en dólares

Según la investigación, ambos administraban una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, que operaba desde una oficina en el Complejo Thays, en Parque Leloir. A través de esa empresa ofrecían inversiones en criptomonedas, la Bolsa de Comercio y el mercado de la soja, prometiendo importantes ganancias en dólares.

De acuerdo con la pesquisa, captaban inversores mediante la promesa de elevados rendimientos y, durante los primeros meses, abonaban intereses para generar confianza y fomentar nuevas inversiones.

Sin embargo, con el paso del tiempo dejaban de realizar los pagos y argumentaban supuestos malos resultados de las inversiones. Finalmente, interrumpían toda comunicación con los ahorristas.

Inversiones de hasta 350.000 dólares

Hasta el momento, la Fiscalía investiga cinco hechos de estafa reiterada en concurso real, aunque sospecha que la cantidad de damnificados podría ser considerablemente mayor.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron carpetas con contratos que reflejan inversiones de entre 50.000 y 350.000 dólares, además de documentación vinculada con las operaciones financieras ofrecidas.

También fueron incautadas tarjetas identificatorias de la empresa y tres vehículos de alta gama: un Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una Dodge RAM 1500.

La Fiscalía solicitó informes al Banco Central, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) para determinar la composición societaria de la firma investigada.

Además, la Justicia dispuso la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados mientras continúa la investigación para establecer el alcance de la presunta maniobra y la cantidad total de personas afectadas.