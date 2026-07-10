Julio mantendría temperaturas por debajo de lo normal y menos lluvias en Entre Ríos

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (modelo estacional ECMWF) actualizó su pronóstico para julio y mantiene una configuración atmosférica que favorece una distribución muy marcada tanto de las temperaturas como de las precipitaciones sobre Argentina.

Si bien se trata de una tendencia climática mensual y no de un pronóstico del tiempo diario, el escenario permite anticipar cuáles serán las regiones con mayor probabilidad de registrar anomalías significativas, es decir, valores por debajo de lo normal (frío o escasez de lluvias).

En términos térmicos, el pronóstico sugiere una mayor persistencia de masas de aire frío sobre el centro y el este del país, mientras que el comportamiento de las precipitaciones estará condicionado por una circulación que favorecería el ingreso de humedad principalmente sobre el norte argentino y la cordillera patagónica.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, las anomalías representan desvíos respecto del promedio climático del mes de julio. Por ello, una anomalía negativa de temperatura no implica necesariamente frío extremo durante todo el mes, sino una mayor probabilidad de que el promedio mensual resulte inferior al valor climatológico.

Temperaturas inferiores a lo normal en gran parte del centro y este argentino

Las proyecciones del ECMWF indican anomalías térmicas negativas sobre una amplia franja que comprende la región Pampeana, el Litoral y buena parte del centro del país. En estas zonas, la temperatura media mensual podría ubicarse entre 0,5 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales para julio.

Este escenario resulta consistente con una mayor frecuencia de ingresos de aire frío durante el mes, favoreciendo la ocurrencia de heladas en las regiones productivas del centro argentino. Si bien podrían registrarse períodos de recuperación térmica, la señal dominante continúa mostrando una tendencia hacia valores inferiores a la climatología.

En contraste, la Cordillera de Cuyo y del norte patagónico presenta anomalías positivas, con desvíos que localmente podrían superar 2 °C sobre sectores de alta montaña. Allí predominaría una circulación del oeste más persistente, asociada al pasaje frecuente de sistemas frontales sobre el Pacífico.

Más lluvias en el norte argentino y déficit sobre el centro del país

El mapa de precipitación mensual muestra una señal claramente favorable para lluvias superiores a lo normal sobre el norte argentino, especialmente en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. En estas provincias podrían observarse anomalías positivas superiores a 20 mm, e incluso mayores en algunos sectores.

En cambio, el centro del país presenta una señal opuesta. Córdoba, San Luis, el centro y oeste de Santa Fe, Entre Ríos y parte de la región Pampeana aparecen con anomalías negativas, reflejando una mayor probabilidad de registrar precipitaciones inferiores a los valores habituales para julio. Dado que este es uno de los meses más secos del año en estas regiones, el déficit proyectado se traduciría en escasos eventos de lluvia.

Desde la perspectiva agropecuaria, esta distribución mantendría buenas condiciones para el avance de las tareas de cosecha y la implantación de cultivos de invierno en buena parte del centro del país, aunque el persistente déficit hídrico seguiría limitando la recuperación de humedad en los perfiles. En el norte argentino, en cambio, el incremento esperado de las precipitaciones podría favorecer la recarga hídrica, aunque también generar períodos con menor disponibilidad de días aptos para las labores rurales.