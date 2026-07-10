Violinista entrerriana homenajeará a su abuelo, el chamamecero Cacho Miño, en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
La joven violinista entrerriana Luján García Miño se presentará el próximo 14 de julio en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. El concierto formará parte de la programación cultural del organismo y rendirá homenaje al reconocido cantautor Cacho Miño.
Con apenas 9 años, la violinista entrerriana Luján García Miño protagonizará un nuevo desafío artístico al presentarse el próximo martes 14 de julio, a las 14, en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. El concierto integrará la programación cultural del organismo y estará dedicado a homenajear a su abuelo, el recordado chamamecero Héctor Confesor "Cacho" Miño
En diálogo con Elonce, la pequeña intérprete manifestó su entusiasmo por la presentación, en la que interpretará un repertorio de música clásica y compartirá además un emotivo reconocimiento a la figura de su abuelo, muy querido en la provincia.
Un homenaje a Cacho Miño
Sofía Miño, prima de la violinista, explicó a Elonce que el recital nació como una propuesta impulsada por la Casa de Entre Ríos. "Es para homenajear a mi abuelo, que fue una persona muy influyente en nuestro pueblo, un cantautor muy querido por toda la comunidad. Es una iniciativa para reconocer todo lo que significó para nuestro pueblo", señaló.
La presentación buscará además difundir el talento artístico entrerriano en uno de los espacios culturales más representativos de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.
El violín, una pasión desde los cuatro años
Luján contó que comenzó a estudiar violín cuando tenía apenas cuatro años. "Empecé con una maestra que se llama Sole. Después ella me llevó al método Suzuki y ahí aprendí bien todas las canciones con los métodos", recordó.
La pequeña también explicó cómo nació su interés por el instrumento. "Mi mamá era amiga de Sole. Yo la veía tocar el violín y un día mi mamá me preguntó si quería aprender. Al principio decía que no, hasta que un día dije que sí. Y es muy lindo", relató.
Durante la entrevista, sorprendió al público de Elonce interpretando una emotiva versión de una obra dedicada a su abuelo Cacho Miño, quien dejó una profunda huella en la música popular entrerriana.
Música, familia y nuevos desafíos
Luján aseguró que disfruta de cada presentación, aunque reconoció que todavía siente algunos nervios antes de subir al escenario. "Lo disfruto. Me pongo un poco nerviosa, pero de a poco voy creciendo", expresó.
Su prima destacó que la música forma parte de la vida cotidiana de toda la familia. "Lo vivimos igual que lo vivíamos con mi abuelo. Es música todo el día", afirmó.
La joven violinista también recordó una de sus primeras experiencias frente al público cuando llevó su instrumento a la escuela. "Una vez fui a la escuela y toqué el violín. Todos se sorprendieron", contó con una sonrisa.
Con esta nueva presentación en Buenos Aires, Luján García Miño volverá a representar a Entre Ríos y demostrará el talento de una nueva generación de músicos que comienza a abrirse camino en los escenarios.