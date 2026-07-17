Concordia prepara un operativo especial por la final y cerrará la plaza 25 de Mayo

No se podrá ir a la plaza 25 de Mayo.

La Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos definieron un operativo especial para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La Costanera será el principal punto de encuentro, mientras que la plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada durante toda la jornada del domingo.

La convocatoria comenzará a las 14 en el Campo de Deportes de la Costanera, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el encuentro. El partido decisivo comenzará a las 16 y se espera la presencia de familias y simpatizantes provenientes de diferentes sectores de la ciudad.

La elección del espacio busca centralizar la concentración en un sector amplio y acondicionado. En caso de un triunfo de la Selección argentina, las autoridades pretenden que los festejos también se desarrollen dentro de ese predio.

Acceso peatonal y cortes de tránsito

El ingreso al Campo de Deportes será exclusivamente peatonal, una disposición adoptada para facilitar el movimiento de las personas y reducir los riesgos durante una convocatoria que podría ser multitudinaria.

En los alrededores se aplicará un operativo especial de tránsito con cortes y restricciones a la circulación. El detalle de las calles afectadas será comunicado por las autoridades antes del inicio de las actividades.

El dispositivo de Concordia fue coordinado durante una reunión realizada en la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos. Participaron representantes de las distintas dependencias municipales vinculadas con seguridad, tránsito, salud y organización de eventos.

La costanera será el punto de encuentro. Foto: Luis Acosta.

La plaza 25 de Mayo estará cerrada

La plaza 25 de Mayo, utilizada como lugar de encuentro durante anteriores celebraciones deportivas, permanecerá cerrada al público durante toda la jornada. La medida busca evitar concentraciones simultáneas y facilitar el trabajo de los agentes, según informó el Diario Río Uruguay.

Desde la organización explicaron que centralizar las actividades en la Costanera permitirá preservar los espacios públicos y ordenar mejor la circulación vehicular. También facilitará la intervención de los equipos de emergencia ante cualquier inconveniente.

Las autoridades destacaron el comportamiento de los vecinos durante los festejos realizados tras la clasificación argentina a la final. No obstante, remarcaron la necesidad de establecer un lugar específico ante la convocatoria prevista para el domingo.

Preparativos antes, durante y después del partido

El operativo de Concordia abarcará las horas previas al encuentro, el desarrollo del partido y la desconcentración posterior. La planificación contempla diferentes escenarios según el resultado y la cantidad de personas que se acerquen.

La coordinación estuvo encabezada por la subjefa departamental de la Policía de Entre Ríos, Liliana Miño, junto con funcionarios municipales y representantes de las áreas de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte, Eventos y el Ente Costanera.

Desde el Municipio solicitaron respetar las indicaciones del personal, concurrir con anticipación y utilizar los sectores habilitados. La final se vivirá en la Costanera, mientras que la plaza principal de Concordia quedará fuera del recorrido previsto para la jornada.