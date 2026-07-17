Más de mil chicos participan de un torneo de fútbol en Don Bosco

El torneo infantil de fútbol "Palmira Cáceres" que se desarrolla en el Club Don Bosco de Paraná reunió a más de mil chicos durante sus primeras jornadas y transcurre con normalidad. El certamen congrega a 80 equipos de distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay, y este sábado definía a los campeones de cada categoría.

En diálogo con Elonce, Hugo Aguilar, uno de los organizadores destacó el desarrollo del evento y el acompañamiento de las familias. "Hoy es el tercer día, se viene realizando con normalidad. Tuvimos más de mil chicos entre los tres días que van pasando", señaló.

El campeonato cuenta con la participación de delegaciones de diferentes localidades entrerrianas, además de clubes invitados de Santa Fe y Paraguay.

"Tenemos equipos de Paraguay, de Crespo, Unión de Santa Fe y de toda la provincia", explicó el organizador mientras se disputaba una de las semifinales de la Copa de Oro de la categoría 2013, protagonizada por River y Cosmo.

Respecto del cronograma, indicó que las finales de las distintas categorías estaban previstas entre las 15 y las 18, momento en el que concluiría la competencia.

Balance positivo y buen nivel futbolístico

Aunque el torneo aún no había finalizado, desde la organización realizaron un balance favorable del desarrollo del certamen.

"El balance es positivo porque la verdad que se está realizando todo con normalidad. Siempre pasan algunas cosas, pero es todo dentro de un torneo", expresó.

Además, resaltó el crecimiento futbolístico de los equipos participantes. "El nivel futbolístico es muy bueno. Sorprendió mucho para bien. Todos los clubes de Paraná han mejorado, así que queremos que sigan mejorando para el bien del fútbol", valoró.

El Mundial también se vive en el torneo

La organización reconoció que el clima mundialista también se hizo sentir durante el certamen, ya que la Selección Argentina disputará este domingo la final de la Copa del Mundo.

"Se vive diferente porque están todos enloquecidos con el tema del Mundial y esperando a ver si el domingo Argentina puede dar la vuelta", afirmó.

Del total de participantes, alrededor de 60 clubes pertenecen a Paraná, mientras que el resto corresponde a instituciones de otras ciudades y provincias invitadas al tradicional torneo infantil.