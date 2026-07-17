El nuevo local de McDonald’s en Paraná sumará 80 puestos de trabajo: cómo postularse y cuándo abrirá

REDACCIÓN ELONCE
McDonald’s Paraná abrirá un nuevo local en las Cinco Esquinas. La inversión incluirá servicios innovadores, un punto de carga para autos eléctricos y la incorporación de 80 nuevos empleados. Cómo postularse.
McDonald’s Paraná abrirá a fines de agosto un nuevo local en la capital entrerriana, como parte de su plan de expansión en Argentina. El local estará ubicado sobre avenida Alem 950, en la tradicional zona de Cinco Esquinas, uno de los principales puntos de la ciudad y a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.
Con esta inauguración, la compañía alcanzará los 235 restaurantes en el país y consolidará su presencia en Entre Ríos con su segundo establecimiento en la provincia.
La apertura fue anunciada por la empresa, que destacó que el proyecto implicó la recuperación y puesta en valor de un espacio emblemático de Paraná. La iniciativa de la multinacional, busca transformar ese sector en un nuevo punto de encuentro para vecinos, turistas y quienes transitan diariamente por una de las arterias más importantes de la capital provincial.
El nuevo local contará con una superficie aproximada de 370 metros cuadrados y ofrecerá una propuesta integral de servicios pensada para distintos públicos. Entre sus principales características se destacan Automac, McCafé, Playland, una sala destinada a festejos de cumpleaños, Delivery Point para repartidores y un punto de carga para vehículos eléctricos, que será el primero no solo de la ciudad sino también de toda la provincia.
Con foco en la sustentabilidad
Desde la empresa señalaron que el establecimiento formará parte de la nueva generación de restaurantes desarrollados bajo estándares de sustentabilidad impulsados por Arcos Dorados, la compañía que opera la marca en América Latina.
En ese sentido, explicaron que el nuevo local incorporará diversas iniciativas orientadas a optimizar el consumo de recursos, mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Estas acciones forman parte de la estrategia que la empresa lleva adelante en sus nuevas aperturas para construir restaurantes más eficientes y sostenibles.
Además de la infraestructura, el local incorporará tecnologías destinadas a agilizar la experiencia de compra de los clientes, tanto para quienes concurran al salón como para quienes utilicen el servicio de retiro o delivery.
La apertura generará 80 nuevos empleos
Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la creación de 80 nuevos puestos de trabajo, destinados principalmente a jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral formal.
"Estamos muy felices de seguir creciendo en Paraná con la apertura de este nuevo restaurante, que no solo representa una inversión importante para la ciudad, sino también una oportunidad para que 80 jóvenes den sus primeros pasos en el mundo laboral formal", afirmó Hugo Zamparo, operador de McDonald’s en Paraná.
Al mismo tiempo, señaló que "en McDonald’s creemos en el talento, las ganas de aprender y el trabajo en equipo. Invitamos a todos los que quieran desarrollarse profesionalmente a postularse y formar parte de esta gran experiencia", dijo a Dos Florines.
Cómo postularse
La convocatoria estará dirigida a postulantes de entre 18 y 22 años que cuenten con el título secundario completo. Los interesados deberán acercar su currículum vitae al restaurante ubicado en calle España 1, de lunes a domingo, en el horario de 15 a 20.
Desde la compañía remarcaron que, con esta incorporación de personal, McDonald’s continúa consolidándose como uno de los principales empleadores de jóvenes del país y ampliará un equipo que actualmente supera los 14.000 colaboradores en Argentina.
Servicios y horarios del nuevo local
El restaurante ofrecerá una amplia variedad de servicios destinados a mejorar la experiencia de los clientes. Además del tradicional salón, dispondrá de Automac para compras sin descender del vehículo, McCafé, Playland para los más pequeños, un espacio para cumpleaños y Delivery Point exclusivo para repartidores.
También contará con tecnologías que permitirán agilizar los pedidos y un punto de carga para autos eléctricos, una incorporación inédita para Paraná y Entre Ríos que acompaña el crecimiento de la movilidad sustentable.
En cuanto a su funcionamiento, la empresa informó que los viernes y sábados el restaurante permanecerá abierto las 24 horas, mientras que de domingo a jueves atenderá entre las 8 y la medianoche.
La apertura de McDonald’s Paraná se enmarca en el plan de expansión nacional que la cadena desarrolla mediante nuevas inauguraciones y la renovación de sus restaurantes existentes.
Con este nuevo establecimiento, la empresa fortalecerá su presencia en la región y ampliará su oferta gastronómica y de servicios, al tiempo que impulsará nuevas oportunidades de empleo para jóvenes entrerrianos.