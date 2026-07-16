Murió Omar Asselborn, presidente de la UALD y referente institucional de Valle María

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad de Valle María despidió con pesar a Omar Enrique Asselborn, de 62 años, quien presidía la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes (UALD) y tuvo una destacada participación en diversas instituciones de la localidad.
La comunidad de Valle María atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse este jueves el fallecimiento de Omar Enrique Asselborn, de 62 años, quien se desempeñaba como presidente de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes (UALD) y era reconocido por su compromiso con distintas instituciones de la localidad.
La noticia generó numerosas muestras de pesar entre vecinos y entidades locales, que destacaron su permanente participación en la vida comunitaria y el trabajo desarrollado durante años en favor de diferentes organizaciones.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Valle María expresó su dolor por la pérdida de quien consideró un apreciado integrante de la comunidad.
El mensaje de la Municipalidad
“La Municipalidad de Valle María expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Omar Asselborn, presidente de la UALD Valle María y apreciado integrante de nuestra comunidad”, manifestaron desde el gobierno local.
Además, señalaron: “Acompañamos con respeto y afecto a su familia, especialmente a nuestra compañera Lucía Asselborn, así como a sus seres queridos y a quienes compartieron su camino, deseándoles fortaleza y consuelo en este difícil momento. Elevamos una oración por su eterno descanso”.
El mensaje fue acompañado por expresiones de solidaridad hacia sus familiares, amigos e integrantes de las instituciones en las que Asselborn dejó su huella.
Una extensa trayectoria institucional
A lo largo de su vida, Omar Asselborn mantuvo una activa participación en distintas entidades de Valle María. Integró comisiones del Club Atlético Valle María, de la Unión de Padres de Familia y de la Cooperativa de Agua Potable, además de desempeñarse como presidente de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes (UALD).
Su compromiso con las instituciones locales lo convirtió en un referente de la comunidad, donde era ampliamente reconocido por su vocación de servicio y su permanente colaboración en iniciativas de interés social y cultural.
Sus restos fueron velados en la sala de Valle María. A las 16 se celebró una misa en la parroquia de la localidad y, posteriormente, recibirán sepultura en el cementerio local.