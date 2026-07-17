Asamblea Ciudadana Vecinalista reclamó por la suspensión del tren y pidió explicaciones por el corte de gas

La suspensión del servicio ferroviario entre Paraná y La Picada motivó una nueva presentación de la Asamblea Ciudadana Vecinalista ante el Gobierno de Entre Ríos. La organización solicitó información oficial sobre las razones que llevaron a interrumpir el paso del tren y las medidas previstas para restablecer una prestación que consideran esencial para miles de usuarios.

Además, los integrantes de la Asamblea formalizaron un reclamo vinculado al reciente corte de gas natural que afectó a Paraná y otras ciudades del país, con el objetivo de conocer las causas del inconveniente y las acciones previstas para evitar que vuelva a repetirse.

Las presentaciones fueron realizadas mediante pedidos de acceso a la información pública dirigidos a distintos organismos provinciales.

Reclaman la restitución del servicio ferroviario

Esteban Rossi, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, explicó que el pedido fue presentado ante el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren. "Le pedimos información en relación a las razones por las cuales se interrumpe el servicio y cuáles son las medidas que tiene planificada la Provincia para mitigar esa situación", expresó.

Pruebas técnicas al tren que conecta Paraná con La Picada (archivo Elonce)

Si bien reconoció que el servicio ferroviario depende de la Nación, sostuvo que la Provincia también debe intervenir para buscar soluciones. "Entendemos que el tren es de jurisdicción nacional y que hoy los aportes de Nación no están llegando. Pero esos aportes tienen que volver para que el tren cumpla la función social de conectar Paraná con el área metropolitana", afirmó.

"El tren es la columna vertebral del transporte"

Desde la Asamblea sostienen que el servicio ferroviario constituye un eje central de la movilidad regional y que debería complementarse con el sistema de colectivos. "Siempre planteamos que el tren tiene que ser la columna vertebral del transporte entre Paraná y el área metropolitana, articulado con las paradas de colectivos", indicó Rosi.

Según explicó, la interrupción del recorrido -desde el 8 de mayo- afecta diariamente a familias que utilizan el servicio para trasladarse a escuelas, hospitales y lugares de trabajo. "Está afectando a familias que llevan a sus hijos a la escuela, personas que vienen desde San Benito, Sauce Montrull, La Picada y Colonia Avellaneda. Todo eso hoy está interrumpido", señaló.

Además, remarcó que la falta del tren repercute directamente sobre otros derechos. "Cuando una persona no puede movilizarse, también se dificulta el acceso a la educación, a la salud y al trabajo", manifestó.

Asamblea Ciudadana Vecinalista reclamó por la suspensión del tren y pidió explicaciones por el corte de gas

Recuerdan que el servicio fue recuperado tras un reclamo vecinal

Rossi recordó que la puesta en funcionamiento del tren que conecta Paraná con La Picada también fue consecuencia de años de gestiones impulsadas por la Asamblea. "Cuando el tren volvió a circular fue también gracias al reclamo de la Asamblea. Logramos que llegara nuevamente a esas localidades y eso significó ampliar derechos para muchas familias", afirmó.

Si bien reconoció que el servicio necesitaba mejoras, consideró que representaba una herramienta fundamental para el transporte regional.

Asimismo, explicó que la ausencia del tren incrementa la presión sobre el sistema de colectivos. "En los horarios pico los colectivos se saturan y mucha gente queda sin poder viajar. Antes ese volumen de pasajeros lo absorbía el tren", advirtió.

También solicitaron información por el corte de gas

La Asamblea también presentó un reclamo ante Defensa del Consumidor por el corte de gas natural registrado días atrás en Paraná.

Alicia Glausser explicó que buscan conocer qué ocurrió y cuáles serán las medidas para evitar nuevos inconvenientes. "Vamos a pedir información sobre qué pasó y cuáles serán las medidas que tomará el Estado provincial para que esto no vuelva a suceder", indicó.

La dirigente sostuvo que existe preocupación ante la posibilidad de que se repitan interrupciones en el suministro. "Sabemos cómo está la situación económica del país y el acceso al gas natural es un derecho que costó mucho conseguir. Nos preocupa que este problema vuelva a repetirse", expresó.

Corte de gas natural afectó a Paraná (archivo Elonce)

Durante la entrevista, Glausser también cuestionó la ausencia de diálogo entre la Asamblea y las autoridades provinciales. "No se comunican con nosotros. Tenemos varios pedidos de audiencia con el gobernador y ni siquiera sabemos si las notas fueron leídas", afirmó.

Finalmente, aseguró que la organización continuará impulsando presentaciones administrativas para obtener respuestas oficiales. "Vamos a seguir reclamando y vamos a pedir que nos informen por escrito qué decisiones van a tomar", concluyó.