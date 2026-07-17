"Guardianes de la Patria": Museo Casa de Gobierno invita a los chicos a convertirse en granaderos por un día

REDACCIÓN ELONCE
Durante las vacaciones de invierno, el Museo Casa de Gobierno de Paraná desarrolla una propuesta gratuita para que niños y niñas conozcan la historia de San Martín a través de juegos, talleres y actividades interactivas. La experiencia continuará este sábado con inscripción previa.
"Guardianes de la Patria", la propuesta organizada por el Museo Casa de Gobierno de Entre Ríos para estas vacaciones de invierno, invita a niños y niñas a descubrir la historia del General José de San Martín mediante actividades recreativas, talleres y juegos. La iniciativa, que se desarrolla junto a la Asociación Civil Sanmartiniana "Tambor de la Libertad", continuará este sábado con entrada libre y gratuita.
La coordinadora del Museo Casa de Gobierno, Estela Richard, explicó que la actividad busca acercar la historia a las infancias de una manera dinámica y participativa. En diálogo con Elonce, destacó que la propuesta forma parte del cronograma especial preparado por la Secretaría de Cultura para el receso invernal.
Una experiencia para aprender jugando
Richard contó que "Guardianes de la Patria" se desarrolla mediante distintas estaciones temáticas en las que los chicos pueden interactuar con elementos históricos. "Es una actividad organizada junto a la Asociación Civil Sanmartiniana 'Tambor de la Libertad', con quienes venimos trabajando desde hace varios años para poner en valor la figura de San Martín", señaló.
Durante la jornada, los participantes tienen la posibilidad de vestirse como granaderos, capitanes y otros integrantes del histórico ejército libertador. "Los chicos están conociendo un poco de historia, vistiéndose de granadero y en un ratito van a empezar a construir sus propias pecheras", comentó.
Construyen sus pecheras y se fotografían con San Martín
La coordinadora explicó que el taller incluye una propuesta creativa donde cada niño confecciona parte de la indumentaria utilizada por los granaderos. "Armamos un circuito de estaciones donde preparan la pechera, colocan los botones, las charreteras y las fajas. Después se sacan una foto con San Martín", detalló.
La iniciativa comenzó esta semana y se extenderá con una nueva jornada prevista para este sábado. Las actividades se realizan entre las 10 y las 12 en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la esquina de México y Córdoba, con inscripción previa, enviando un mensaje de WhatsApp al número 3434696927.
El valor de contar la historia desde la experiencia
Uno de los atractivos de la propuesta es la participación de integrantes de la Asociación Sanmartiniana que recrean episodios históricos y comparten vivencias personales.
Richard destacó especialmente la presencia de Gabriel García, quien participó el año pasado del tradicional Cruce de los Andes. "Él puede transmitirles a los chicos cómo fue vivir esa experiencia y acercarlos un poco más a lo que significó aquella gesta histórica", explicó.
El entusiasmo de los más chicos
La respuesta del público superó las expectativas de los organizadores. "La verdad es que nos sorprendieron gratamente. Hay muchos chicos que investigan historia y conocen a distintos próceres", expresó Richard.
Incluso destacó que varios participantes identificaron a personajes históricos vinculados a Entre Ríos, como el granadero Alarcón, homenajeado por la Asociación "Tambor de la Libertad". "Eso demuestra que muchos ya llegan con conocimientos y con ganas de seguir aprendiendo", valoró.