Con 80 equipos, el Torneo Palmira Cáceres volvió a reunir a jóvenes futbolistas

REDACCIÓN ELONCE
El Club Don Bosco es sede de la 18ª edición del Torneo Infantil Palmira Cáceres, que convoca a unos 80 equipos de distintos puntos del país y de Paraguay. La competencia se extenderá hasta el sábado y reúne a jugadores desde la categoría 2018 hasta la 2013.
El Torneo de Fútbol Infantil "Palmira Cáceres" volvió a convertir al Club Don Bosco en uno de los principales escenarios del fútbol formativo de la región. La 18ª edición del certamen reúne a cerca de 80 equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay, con partidos que se disputarán hasta el próximo sábado.
El presidente de la subcomisión de fútbol e integrante de la comisión directiva del club, Claudio Franco, destacó la convocatoria que volvió a tener el tradicional campeonato. "Se está disputando una nueva edición con alrededor de 80 equipos presentes. Contamos con la participación de FEPEFU de Paraguay, Arsenal de Viale, Cosmos de Santa Fe, Unión de Santa Fe y también los clubes y escuelas de fútbol locales que nos acompañan todos los años", explicó.
El dirigente indicó que el torneo comprende categorías desde la Escuelita 2018 hasta la categoría 2013.
La competencia se desarrolla durante toda la semana, aunque la programación fue adaptada para permitir que jugadores y familias pudieran seguir el partido de la Selección Argentina.
"Hoy finalizamos la actividad a las 14 por el partido de Argentina. Mañana retomamos desde las 9 de la mañana y tendremos competencia durante toda la jornada hasta las 21 porque debimos reprogramar algunos encuentros", señaló.
Además, informó que la entrada general tiene un valor de 5.000 pesos y que las finales se disputarán el sábado.
Jóvenes futbolistas de Paraguay disfrutaron del torneo
Uno de los atractivos del certamen es la presencia de delegaciones internacionales. Entre ellas se encuentra la representación de la FEPEFU de Paraguay, cuyos jugadores compartieron su entusiasmo por participar de la competencia en Paraná.
Uno de los niños expresó que, pese a ser paraguayo, alentará a la Selección Argentina en el Mundial. "Voy por Argentina. Tiene un equipazo. Inglaterra más o menos, Argentina mejor porque tiene a Messi y a Lautaro Martínez, que son los mejores delanteros", comentó.
Otro de los pequeños futbolistas contó que es la primera vez que visita Paraná y aseguró que disfruta tanto del viaje como de la posibilidad de competir frente a equipos argentinos.
Un clásico del fútbol formativo
El Torneo de Fútbol Infantil "Palmira Cáceres" se consolidó con el paso de los años como uno de los encuentros más importantes del fútbol infantil de la región, promoviendo la integración entre clubes, el desarrollo deportivo y la convivencia entre niños de distintas provincias y países.
La competencia continuará hasta el sábado con una intensa programación de partidos en las instalaciones del Club Don Bosco.