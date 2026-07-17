Qué dicen las cartas del tarot sobre Argentina: piden apoyar a la Selección con "energía positiva"

La energía de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 también despertó el interés de quienes recurren al tarot y a las prácticas esotéricas. En ese contexto, la terapista holística Victoria Piccoli compartió su mirada sobre el presente del equipo nacional y aseguró que, más allá de cualquier predicción, percibe un plantel con mayor serenidad y confianza para afrontar el decisivo encuentro del domingo.

En diálogo con Elonce, explicó que el tarot permite interpretar tendencias energéticas, aunque remarcó que estas pueden modificarse con el paso de los días y las circunstancias previas al partido. "Podemos hacer un análisis con las cartas para tener una idea, pero las energías no son algo estático. Siempre van cambiando a través de las cosas que hacemos y de las cosas que van pasando", sostuvo.

Una energía distinta para la Selección

Piccoli afirmó que, respecto de los encuentros anteriores, percibe un cambio importante en el estado anímico del plantel argentino. "La energía de la Selección ha cambiado muchísimo. Hay mucha más tranquilidad, mucha más seguridad y los jugadores están mucho más plantados", expresó.

Según explicó, la ansiedad y el nerviosismo que observaba en instancias anteriores parecen haber quedado atrás. "Yo siento que el miedo desapareció. Ahora los jugadores están pensando desde la tranquilidad. No están subestimando al rival, pero sienten que desde el orden pueden ganar el partido", señaló.

"Somos un pueblo muy creyente"

Durante la entrevista también se refirió a las tradicionales cábalas que suelen multiplicarse cada vez que juega la Selección Argentina. "Somos muy cabuleros, pero también somos un pueblo con mucha fe", aseguró.

Sin embargo, recomendó que cualquier ritual o práctica se realice siempre con una intención positiva. "Siempre que nosotros vayamos a pedir o intencionar algo, tratemos de hacerlo desde la luz, desde un lugar sano y positivo. Eso de desearle el mal al rival o 'congelar' jugadores no está bueno porque la energía que uno emite también vuelve", advirtió.

Como alternativa, propuso visualizar situaciones favorables para el equipo argentino. "En vez de pensar en negativo, visualicen el arco argentino cerrado, a los jugadores tranquilos y protegidos. También pueden encender una vela blanca e intencionar que les llegue luz", aconsejó.

El poder de la intención colectiva

La terapista holística explicó que, desde la mirada esotérica, la atención conjunta de millones de personas genera un fenómeno energético. "Se conforma lo que se denomina un egregor, una energía colectiva que puede influir porque donde uno pone la intención y la energía se producen cambios", indicó.

En ese sentido, consideró que el apoyo masivo de los argentinos puede transformarse en un impulso simbólico para el equipo. "Imaginate millones de personas mirando el partido e intencionando lo mismo", reflexionó.

Qué dicen las cartas sobre Argentina: una tarotista pidió apoyar a la Selección con "energía positiva"

El liderazgo de Lionel Messi

Consultada sobre el capitán argentino, Piccoli aseguró que Lionel Messi atraviesa una etapa diferente dentro del seleccionado. "Messi es un líder innato. Tiene la capacidad de conducir al grupo desde la humildad", afirmó.

Además, sostuvo que su estado emocional repercute en todo el equipo. "Cuando Messi entra motivado, el equipo se contagia. Hoy siento que está disfrutando esta etapa de otra manera y entendiendo el legado que deja para quienes vienen detrás", expresó.

Una invitación a disfrutar la final

Más allá de cualquier lectura del tarot, Piccoli insistió en que lo más importante es vivir la definición del Mundial con optimismo. "Si las cábalas te ayudan, hacelas, pero desde la confianza. Y si no las podés hacer, tampoco pienses que por eso vamos a perder", manifestó.

Finalmente, invitó a los argentinos a acompañar al seleccionado con pensamientos positivos. "Disfrutemos haber llegado hasta la final. Pongamos nuestra energía en desearles lo mejor a los jugadores y vivamos este momento con alegría", concluyó.