Organizan una noche de arte y música en Paraná para ayudar al Hospital San Martín de Hernandarias

REDACCIÓN ELONCE
El Círculo Médico de Paraná realizará la novena edición de “Artistas del Paraná” este viernes 23 de octubre, desde las 19. Habrá música en vivo, tango, folclore, acuarelas y literatura. Las entradas cuestan $15.000 y lo recaudado será destinado al hospital de Hernandarias.
El Círculo Médico del Departamento Paraná realizará una nueva edición de “Artistas del Paraná” a beneficio del Hospital San Martín de Hernandarias. El encuentro solidario se desarrollará este viernes 23 de octubre, a partir de las 19, en la sede de calle Urquiza 1135 de la capital entrerriana, con una programación que reunirá música, danza, artes plásticas y literatura.
La propuesta, organizada junto al Círculo Cultural de la institución, celebrará su novena edición y tendrá como objetivo recaudar fondos para acompañar el funcionamiento del hospital de Hernandarias. Las entradas tendrán un valor de 15.000 pesos, incluirán la participación en sorteos y podrán adquirirse de manera anticipada o el mismo día del evento.
En diálogo con Elonce, la doctora Cristina Cassaniti destacó el carácter solidario de la iniciativa y explicó que el dinero recaudado será destinado directamente al establecimiento sanitario, cuya cooperadora definirá su utilización.
Una propuesta cultural para colaborar con la salud
Cassaniti recordó que “Artistas del Paraná” nació como un proyecto destinado a promover distintas actividades culturales, científicas y solidarias, con especial atención a las instituciones vinculadas con la salud.
“Consideramos que es el evento más importante del año que tiene el Círculo Médico. Nuestro gran objetivo es apoyar a aquellas entidades con fines solidarios y destinadas a la salud”, expresó.
La profesional explicó que la elección del Hospital San Martín de Hernandarias fue acordada con sus autoridades a comienzos de año, con el propósito de generar recursos para atender necesidades del establecimiento.
“Quienes conocemos el interior sabemos del importante rol que cumple este hospital y de los grandes esfuerzos que llevan adelante para poder ofrecer una buena calidad de atención”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la propuesta busca acompañar a instituciones sanitarias de localidades del departamento Paraná, reconociendo la importancia de los servicios que brindan a sus comunidades y zonas de influencia.
Música, tango, folclore y una muestra de acuarelas
La programación comenzará a las 19 con la inauguración de una exposición del taller de Romina Burone, reconocida acuarelista de Paraná.
“Vamos a poder disfrutar de una amplia muestra de acuarelas. Tenemos una propuesta muy rica y estamos agradecidos a todos los artistas solidarios que participan”, destacó Cassaniti.
Durante la velada también se presentará el libro “Linaje”, de la doctora Trinidad Rodríguez Lombardi, una obra que aborda historias familiares y el recorrido de mujeres vinculadas con el norte argentino, particularmente Santiago del Estero.
La programación artística incluirá la participación de Azul Brasesco, con una propuesta musical, y de Candela Clavel Heis, joven intérprete vinculada con el folclore.
También habrá presentaciones de tango a cargo de Ezequiel Vázquez y Ana Romero, junto con la participación de Ezequiel Quiñones y Judith Zárate.
Otro de los artistas convocados será Marcelo Dasher, médico de la ciudad de Crespo que también desarrolla una trayectoria como músico, compositor y cantante.
La jornada combinará diferentes géneros musicales, desde el folclore hasta el pop, además de danza y expresiones visuales.
El vínculo entre la medicina, el arte y la solidaridad
Durante la entrevista con Elonce, Cassaniti reflexionó sobre la importancia de promover espacios culturales desde una institución vinculada con el ejercicio de la medicina. “Además del arte de curar, creo que las artes tienen que acompañar al ser humano en todas sus expresiones”, manifestó.
Para la profesional, las actividades artísticas contribuyen al desarrollo de la sensibilidad y permiten fortalecer los vínculos entre las personas. “Cuando el arte acompaña al ser humano, tenemos otra perspectiva en cuestiones de sensibilidad y humanidad. Por eso siempre estamos estimulando las propuestas culturales”, señaló.
También recordó que el Círculo Médico participó recientemente en jornadas destinadas a personas mayores, con el acompañamiento de instituciones culturales y educativas de Paraná.
En ese marco, destacó que la entidad busca sostener durante todo el año una agenda que combine actividades científicas, culturales y acciones comunitarias.
Cuánto cuestan las entradas y dónde conseguirlas
El bono contribución tendrá un valor de $15.000 e incluirá el ingreso al encuentro y la participación en los sorteos previstos para la noche.
Las entradas podrán adquirirse mediante la plataforma Eventbrite o directamente en la sede del Círculo Médico, el viernes, antes del inicio de la actividad.
Cassaniti explicó que se dispuso un sistema de venta que permite destinar los fondos directamente al hospital beneficiario. “Es una decisión de transparencia en este tipo de eventos”, afirmó.
La actividad será abierta a toda la comunidad y se desarrollará en el auditorio de la institución, que tiene capacidad para aproximadamente 200 personas.
Una invitación abierta a toda la comunidad
La doctora Cassaniti invitó a las familias de Paraná y localidades cercanas a participar de la propuesta, disfrutar de los espectáculos y colaborar con el Hospital San Martín de Hernandarias.
“Es una invitación abierta a todo público. Queremos que disfruten de una velada que para nosotros es de gala, donde ponemos todo nuestro esfuerzo”, expresó.
Asimismo, destacó que el encuentro cumple nueve años y manifestó el deseo de mantener su continuidad.
“Que se animen a apoyar y a acompañarnos, porque este es nuestro noveno año y queremos seguir manteniendo esta actividad solidaria”, señaló.
La profesional también remarcó que el auditorio del Círculo Médico permanece a disposición de otras iniciativas culturales y solidarias de la ciudad.
Con una programación que reunirá a artistas de distintas disciplinas, “Artistas del Paraná” buscará convertir una noche de encuentro cultural en una oportunidad de colaboración con la salud pública del interior entrerriano.