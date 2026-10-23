“Periodistas Lado B”: habrá una jornada que une el arte y la comunicación en Paraná

La jornada contará con más de 20 stands, exposiciones y espacios de intercambio

Periodistas de Paraná y de otras localidades entrerrianas se preparan para compartir sus talentos artísticos en la segunda edición de “Periodistas Lado B”, una propuesta que busca mostrar las facetas menos conocidas de quienes trabajan en los medios de comunicación. El encuentro será el 7 de noviembre, desde las 17, en el espacio cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reunirá a comunicadores que, además de su actividad profesional, desarrollan proyectos vinculados con el arte, la literatura, la música, las artesanías y distintas expresiones creativas. La jornada contará con más de 20 stands, exposiciones y espacios de intercambio con el público.

“Esta va a ser la segunda edición de Periodistas Lado B, periodistas que a través del arte reconectamos con otras maneras de comunicar: poesía, cartas, ilustraciones, acuarelas, bijou, art déco y cosas maravillosas. La cultura y el arte puestos para todos, con entrada libre y gratuita”, explicó una de las organizadoras, Silvina Ríos.

Los talentos que existen detrás de los periodistas

La propuesta surgió para dar a conocer aquellas actividades que los periodistas desarrollan fuera de los micrófonos, las cámaras y las redacciones. A través de distintas expresiones artísticas, los participantes compartirán con el público una faceta diferente de sus vidas.

“Se van a morir cuando vean los talentos inimaginables que tiene toda esa gente que ustedes ven en la tele, que escuchan en la radio y que ven todos los días”, destacó Dana Gaviña.

La organizadora señaló que el encuentro contará con más de 20 stands y propuestas que abarcan música, teatro, poesía, artes plásticas y artesanías. Además, resaltó el valor personal que tienen muchas de estas actividades para quienes las realizan.

“Estamos súper felices, pero con el corazón como salido, de encontrarnos con tantas personas que han encontrado en este lado B una manera también de resilir, de salir adelante en la vida y de hacer otra cosa”, expresó.

La jornada estará pensada para que los asistentes puedan recorrer los stands, conocer las producciones de los periodistas y dialogar con ellos sobre sus proyectos y experiencias.

Arte, reciclado y creatividad: las propuestas de los participantes

Entre las participantes estará Analía Winkelman, reconocida por su trayectoria en la comunicación radial, quien en esta oportunidad presentará trabajos vinculados con las artes plásticas y la técnica mixta.

“En esta oportunidad no voy a exponer moda, voy a exponer arte y mix media, que también es otro lado B mío”, contó.

La periodista explicó que su propuesta está relacionada con su formación en el profesorado de arte y con su pasión por reutilizar materiales para crear objetos decorativos.

“Mi pasión es reciclar maderas, hacer objetos que después sirven como regalitos o para que la casa sea diferente, para tener cosas distintas”, detalló.

Winkelman también adelantó que la actividad incluirá conversatorios y exposiciones, además de los espacios destinados a la venta y exhibición de productos. La intención es que los visitantes puedan conocer las distintas disciplinas artísticas y descubrir las habilidades de quienes habitualmente ven o escuchan en los medios.

Música, cartas de amor, tragos y artesanías

La segunda edición de “Periodistas Lado B” contará con una agenda diversa, en la que cada participante tendrá la oportunidad de compartir su especialidad.

Entre las propuestas anunciadas, Víctor González y Sonia Fernández presentarán cartas de amor, mientras que Cintia Campos, periodista de LT14, compartirá una propuesta musical.

También participará Ezequiel Fresler, quien dejará de lado por un momento el análisis político para preparar tragos y ofrecer una experiencia diferente al público.

La feria también incluirá propuestas relacionadas con el mate, la astrología, el tejido al crochet, la elaboración de velas, las infusiones, la aromaterapia y las flores de Bach.

Los organizadores destacaron que habrá periodistas del interior de Entre Ríos, quienes se sumarán a la iniciativa para compartir sus creaciones y experiencias.