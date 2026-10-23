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Policiales Investigación judicial en Chubut

Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener encerrados a su pareja y sus tres hijos

El hombre, de 71 años, fue detenido en Esquel tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre el aislamiento de la familia. Durante el allanamiento, los policías escucharon pedidos de auxilio. La mujer y los tres menores recibieron asistencia médica y psicológica.

23 de Octubre de 2026
Detuvieron a un bioquímico acusado de encerrar a su familia.
Detuvieron a un bioquímico acusado de encerrar a su familia. Foto: (ADNSur)

El hombre, de 71 años, fue detenido en Esquel tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre el aislamiento de la familia. Durante el allanamiento, los policías escucharon pedidos de auxilio. La mujer y los tres menores recibieron asistencia médica y psicológica.

Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos durante un período prolongado. El procedimiento se realizó el jueves 22 de octubre, luego de una investigación iniciada por denuncias de vecinos que advirtieron sobre las condiciones de aislamiento en las que vivía la familia.

 

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante el allanamiento los efectivos policiales escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda. Al ingresar, encontraron a la mujer y a los tres menores confinados en diferentes sectores de la propiedad.

 

Tras el operativo, las cuatro personas quedaron bajo resguardo de los organismos de protección y recibieron asistencia médica y psicológica. También se dispuso acompañamiento profesional para evaluar su situación y garantizar sus derechos.

 

La denuncia de los vecinos que permitió descubrir el caso

 

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal ante las autoridades. Manifestaron su preocupación por el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los menores.

 

A partir de esa presentación, el 20 de octubre intervino personal de la Policía Comunitaria, que intentó establecer comunicación con los integrantes de la vivienda, aunque no obtuvo resultados.

 

Posteriormente, participaron el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario. Los profesionales elaboraron un informe urgente al advertir una posible situación de vulnerabilidad.

 

 

El allanamiento y la detención del sospechoso

 

De acuerdo con la investigación, el hombre se habría negado a permitir el ingreso de los equipos profesionales que intentaban verificar las condiciones en las que se encontraba la familia.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para allanar la propiedad. Durante el procedimiento, los policías encontraron a las presuntas víctimas y concretaron la detención del bioquímico.

 

La causa fue calificada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.

 

La Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar cuánto tiempo permanecieron las personas en esas condiciones y establecer las circunstancias de los hechos denunciados. Mientras avanza la investigación, la identidad de la mujer y los menores permanece bajo reserva para preservar su intimidad.

Temas:

Chubut menores denuncia
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