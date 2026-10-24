Negaron el traslado definitivo de Daniel "Tavi" Celis, pero permitieron visitas en Paraná

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná rechazó el pedido de traslado definitivo de Daniel "Tavi" Celis a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana. Sin embargo, autorizó derivaciones cada dos meses para visitas familiares y dispuso medidas vinculadas con su salud y sus condiciones de alojamiento.

La resolución fue dictada este viernes por la jueza de ejecución Noemí Berros. Para mantenerlo en la Unidad Penal N° 8 de Federal, la magistrada consideró que su derivación a ese establecimiento había estado motivada por problemas de conducta.

En la cárcel de Federal también se encuentra detenido un hijo de Celis. Los planteos sobre el traslado, la atención sanitaria y las condiciones de detención fueron presentados por el condenado y su defensa, ejercida por Augusto Lafferriere.

Los traslados para encuentros familiares

Aunque no concedió el cambio definitivo de establecimiento, la Justicia autorizó un esquema de acercamiento familiar. Daniel "Tavi" Celis podrá ser trasladado cada dos meses a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Esas derivaciones deberán realizarse bajo custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Una vez cumplidas las visitas, el interno tendrá que regresar al penal de Federal.

La resolución también le permitió recibir visitas presenciales de su grupo familiar en el establecimiento donde permanece alojado. Además, autorizó dos videollamadas semanales de 30 minutos cada una.

Las medidas sobre salud y alojamiento

En materia sanitaria, Berros ordenó que la unidad penitenciaria suministre al interno una dieta adecuada para sus padecimientos de diabetes y divertículos. También dispuso mantener la regularidad de los controles médicos especializados.

El tribunal autorizó, además, que Daniel "Tavi" Celis cuente con enseres cotidianos y electrodomésticos básicos. Estas medidas formaron parte de las respuestas a los pedidos sobre sus condiciones de habitabilidad.

Otro punto de la resolución contempló su alojamiento junto al resto de la población carcelaria de la Unidad Penal N° 8. Esa posibilidad quedó sujeta al consejo de las autoridades penitenciarias, las pautas de seguridad y la firma previa de un acta que deje constancia de su voluntad.

La condena que cumple Celis

Celis cumple una pena de 15 años y seis meses de prisión, que unificó la sanción impuesta en la causa conocida como Narcomunicipio y otra correspondiente a un asalto en Las Cuevas.

Además, desde octubre de 2025 está procesado en una investigación por el presunto rearmado de una organización dedicada al narcotráfico en Paraná durante sus salidas sociofamiliares.

Anteriormente había sido alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Después de denunciar un presunto plan de Leonardo Airaldi para contratar a un sicario uruguayo y matar a funcionarios públicos, fue derivado a Paraná y posteriormente a Federal, donde continuará detenido.