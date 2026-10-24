Detuvieron a un hombre por estafas bancarias y secuestraron más de $255 millones

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Monserrat en una investigación por estafas bancarias y maniobras con billeteras virtuales denunciadas en Chubut. Durante el procedimiento, la Policía de la Ciudad secuestró más de $255 millones en efectivo, dólares y dispositivos electrónicos.

Los agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales realizaron dos allanamientos en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700. En uno de esos inmuebles encontraron al sospechoso y los elementos que quedaron incorporados al expediente.

Las medidas integraron un operativo de alcance nacional que incluyó 50 allanamientos y 20 detenciones. Dos de los procedimientos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires.

El dinero y los dispositivos secuestrados

En la propiedad donde fue detenido el hombre, los investigadores contabilizaron $255.503.840 en efectivo y US$2.200. La procedencia del dinero será analizada en el marco de la causa.

También secuestraron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres notebooks y una computadora de escritorio. El listado se completó con un pendrive y trece blísters de tarjetas SIM.

Por disposición judicial, los equipos quedaron a disposición de los investigadores. Su análisis buscará establecer si contienen información relacionada con las estafas bancarias denunciadas y con el recorrido de los fondos.

La pesquisa sobre las denominadas “cuentas mulas”

La investigación comenzó con la denuncia de una persona damnificada en Chubut. A partir de esa presentación, las tareas se extendieron a otras jurisdicciones para identificar las cuentas y a los posibles involucrados.

Según la pesquisa, las maniobras incluían la utilización de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales. Estas cuentas habrían servido para recibir y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.

Los investigadores detectaron que varias de las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico. Ese dato permitió orientar las tareas hacia dos inmuebles de Monserrat que presuntamente estaban vinculados con las operaciones.

La intervención judicial

En la causa por estafas bancarias interviene la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola. Las medidas también contaron con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.

La Justicia dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos encontrados. Los procedimientos buscaron reunir pruebas sobre la estructura que habría permitido concretar las maniobras denunciadas.

La investigación continúa para determinar el alcance de los hechos y la participación de cada involucrado. Las pericias sobre los dispositivos incautados serán parte de las medidas destinadas a esclarecer las operaciones.