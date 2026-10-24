Córdoba: hallaron asesinada a una joven tras encontrar una valija con sangre en un contenedor

Una valija con manchas de sangre encontrada en un contenedor de basura de Córdoba fue una de las pistas que permitió localizar a Daniela Villalba, de 29 años, asesinada en su departamento de barrio Cofico. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio.

El cuerpo fue hallado el miércoles en un inmueble de bulevar Las Heras al 200. La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en delitos de Violencia de Género, dirigida por Pablo Camacho.

La búsqueda había comenzado después de que una amiga denunciara que no podía comunicarse con la joven. Según relató, Villalba había dejado de responder sus mensajes a principios de la semana y tampoco obtuvo respuesta cuando fue hasta el edificio.

La valija que permitió orientar la búsqueda

En paralelo, los investigadores encontraron el equipaje en un contenedor ubicado en la zona de La Rioja y Sucre. La valija tenía un nombre que permitió avanzar con las averiguaciones y cruzar información con la denuncia.

A partir de esos datos, los efectivos llegaron al edificio de barrio Cofico. Una vecina les permitió acceder a su vivienda y desde allí pudieron ingresar por una puerta ventana al departamento de Villalba.

Según informó El Doce TV, la joven fue encontrada en su cama y presentaba heridas. Un servicio médico acudió al domicilio de Córdoba, donde se constató su fallecimiento.

Buscan el celular y analizan las cámaras

Entre las medidas de investigación se encuentra la búsqueda del teléfono de Daniela, que no fue localizado en el departamento. Los investigadores intentan rastrearlo para reunir información sobre sus últimos contactos.

También se analizan las cámaras de seguridad de la zona. En una filmación habría quedado registrado un hombre que ingresó al edificio y luego salió, aunque las imágenes no permitirían identificarlo con precisión.

Las vecinas señalaron que Villalba se había mudado unas tres semanas antes. Una de ellas contó a la prensa local: “Una de sus amigas nos alertó porque había dejado de responder mensajes el lunes. Había mandado un mensaje pidiendo ayuda y no contestó”.

Los mensajes de sus allegados

Daniela tenía un hijo y trabajaba en un local de ropa de la zona céntrica de Córdoba. Tras conocerse el crimen, sus amigas compartieron publicaciones para despedirla y reclamar justicia.

“Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto Dani, tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de sus allegadas. Otras publicaciones también la recordaron y pidieron que se esclarezca su muerte.

La Fiscalía continúa con las medidas para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer quién estuvo con Villalba antes de su fallecimiento. El análisis de las imágenes y el rastreo del celular forman parte de esas tareas.