Quién es el bioquímico detenido por mantener cautiva a su familia: sus negocios y deudas

Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener a su familia en cautiverio y en condiciones inhumanas, había alcanzado notoriedad pública durante la pandemia de coronavirus, cuando aseguró haber desarrollado un suplemento nutricional a base de alfalfa que, según sus afirmaciones, ayudaba a prevenir y tratar el Covid-19.

El hombre quedó a disposición de la Justicia luego de un allanamiento realizado por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, durante el cual fueron encontradas su esposa y sus hijos en condiciones de insalubridad y encierro, publicó Clarín.

Además de su actividad como bioquímico, Battista registraba una extensa trayectoria empresarial vinculada principalmente al sector sanitario. También acumulaba importantes compromisos financieros: según un informe comercial de Nosis, basado en datos del Banco Central, en agosto de 2026 mantenía deudas bancarias por 26,4 millones de pesos.

El suplemento de alfalfa que presentó durante la pandemia

En septiembre de 2020, cuando Argentina atravesaba las restricciones sanitarias por el coronavirus, Battista fue entrevistado por Crónica TV. Durante aquella aparición televisiva se presentó como bioquímico y médico dedicado a la atención de pacientes mayores y personas con enfermedades terminales.

En esa oportunidad, aseguró haber desarrollado un producto natural destinado a fortalecer el sistema inmunológico. Según explicó, se trataba de un extracto elaborado principalmente con alfalfa, obtenido mediante un procedimiento que había perfeccionado durante años.

“Es un extracto complejo de plantas, desarrollado con un método que hice yo a través del tiempo, para conservar las propiedades originales de las plantas en su estado natural”, sostuvo durante la entrevista.

También afirmó que el preparado había demostrado efectos favorables en pacientes con coronavirus. “Los resultados fueron sorprendentes”, aseguró, aunque no presentó estudios clínicos que respaldaran sus declaraciones.

Aseguró que había probado el producto en más de 400 personas

Battista sostuvo que su suplemento había sido utilizado tanto por personas sanas como por pacientes enfermos y recuperados del Covid-19. Incluso afirmó haber observado mejoras en cuadros graves, informó Clarín.

“Al día de hoy, estamos hablando de más de 400 personas”, manifestó al ser consultado sobre la cantidad de individuos que habían consumido el preparado.

El bioquímico también mencionó su participación en una organización denominada Misión Ar, donde aseguró desempeñarse como director de Salud. Según relató, integrantes de esa entidad habían utilizado el suplemento preventivamente y ninguno había contraído la enfermedad.

Durante la entrevista, los periodistas le preguntaron si el producto requería autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“No hay que hacer nada porque es un suplemento dietario. Se puede usar ya”, respondió Battista. Además, aseguró que podía ser consumido por niños, adultos, deportistas y personas enfermas.

Sin embargo, no presentó resultados de ensayos clínicos ni documentación científica que permitiera comprobar las propiedades preventivas o terapéuticas que atribuía al preparado.

Sus títulos profesionales y las dudas sobre su matrícula médica

El detenido figuraba matriculado en el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. No obstante, surgieron interrogantes sobre su condición de médico, profesión que había declarado ejercer públicamente.

Según publicó Clarín, no se encontró una matrícula médica vigente a su nombre en el registro oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

En su perfil de LinkedIn, Battista se presentaba como licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas, bioquímico y médico, con formación en la Universidad de Buenos Aires.

También afirmaba haberse graduado como médico en 1999, ser integrante del American College of Physicians y especialista en Medicina Interna de la Asociación Médica Argentina.

En esa misma presentación profesional se describía como agente de propiedad intelectual y artista plástico.

Ocho sociedades comerciales y actividades de distintos rubros

Los antecedentes empresariales de Battista revelaron su vinculación con ocho sociedades constituidas entre 2005 y 2020.

La primera fue Laboratorios JSM S.A., creada en 2005 junto con otras tres personas. La compañía tenía como objetivo la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, medicinales y químicos. Battista ocupó la presidencia de esa firma.

En 2014 participó de la constitución de NVN Navian S.A., una empresa dedicada a actividades de laboratorio, servicios médicos y otros negocios. Inicialmente fue designado director suplente y, al año siguiente, asumió la presidencia.

Sin embargo, el período de mayor actividad societaria se concentró entre febrero y marzo de 2020, cuando participó de la creación de otras seis empresas: Fitocultura, Reanimate, Shaidgardl, Phytoplasma, BPYVV y Denise Crystal.

Todas fueron constituidas como sociedades por acciones simplificadas (SAS), con un capital inicial declarado de 33.750 pesos cada una.

Aunque varias denominaciones estaban relacionadas con plantas y actividades sanitarias, sus objetos comerciales incluían también turismo, construcción, operaciones inmobiliarias, industria y servicios financieros.

Cinco de esas sociedades declararon un mismo domicilio sobre la avenida Nazca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deudas millonarias y una calificación bancaria desfavorable

La situación financiera del bioquímico también quedó expuesta a través de registros comerciales.

De acuerdo con información de Nosis basada en datos del Banco Central, en agosto de 2026 Battista acumulaba deudas bancarias por 26,4 millones de pesos.

Los compromisos habían sido clasificados como irrecuperables por la entidad financiera correspondiente, una categoría que se aplica a deudas con atrasos superiores a un año.

El informe también indicó que su endeudamiento había superado los 56 millones de pesos a mediados de 2025, antes de registrar una reducción.

Estos antecedentes comerciales y financieros se conocieron mientras avanzaba la investigación judicial por las condiciones en las que fueron encontradas su esposa y sus hijos.

La investigación por el presunto cautiverio de su familia

La causa que derivó en la detención de Battista se inició a partir de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Esquel, que dispuso un allanamiento en el inmueble donde residía el grupo familiar.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron a las presuntas víctimas en condiciones de encierro e insalubridad, situación que motivó la actuación judicial.

El hombre fue imputado por abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.