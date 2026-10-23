Extraditaron a Uruguay a un prófugo por tráfico de armas y drogas que había sido detenido en Concordia

Extraditaron a Uruguay a un prófugo detenido en Concordia

Extraditaron a Uruguay a un prófugo de 52 años que tenía una alerta roja de Interpol por una causa vinculada al tráfico de armas y drogas. Se trata de Carlos Damián Araujo, quien había sido detenido en febrero de 2026 en Concordia, después de escapar de su país mientras cumplía una condena.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad. La entrega se concretó en el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

El ciudadano uruguayo quedó a disposición de las autoridades judiciales de su país para continuar con las actuaciones penales correspondientes.

Carlos Damián Araujo (archivo)

Cómo fue detenido el prófugo en Concordia

La investigación comenzó en febrero de 2026, cuando efectivos de la comisaría tercera de Concordia, dependiente de la Policía de Entre Ríos, detuvieron al hombre mientras intentaba evadir un control de seguridad.

Según informó la Policía Federal, Araujo había ingresado a la Argentina después de fugarse de Uruguay, donde cumplía una condena en la ciudad de Salto.

Sobre el detenido pesaba una Notificación Roja de Interpol, emitida en el marco de una causa relacionada con el tráfico de armas y estupefacientes.

Tras su captura, permaneció alojado en la Unidad Penal Nº 9 de Entre Ríos hasta que se concretaron los trámites judiciales para su extradición.

Extraditaron a Uruguay a un prófugo detenido en Concordia (foto Policía Federal Argentina)

La extradición fue dispuesta en el marco de las actuaciones del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría Penal del doctor Alan Bergdolt.

Para concretar el procedimiento, se convocó a efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú de la Policía Federal Argentina.

Los agentes se trasladaron hasta la Unidad Penal Nº 9, donde asumieron la custodia del ciudadano uruguayo y organizaron su traslado hacia el paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos.

El operativo se desarrolló en coordinación con personal de Interpol Argentina.

Fue entregado a las autoridades uruguayas

La extradición se concretó en el puente General San Martín, donde los efectivos argentinos entregaron al hombre a agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo de Interpol.

De esta manera, el ciudadano de 52 años regresó a Uruguay bajo custodia policial y quedó a disposición de la Justicia de ese país.

El procedimiento permitió ejecutar el requerimiento internacional de captura que pesaba sobre el hombre, quien había permanecido detenido en Entre Ríos desde febrero.