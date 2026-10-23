Una muerte permitió descubrir una presunta red de trata laboral en fábricas de baterías

Una investigación por presunta trata laboral en fábricas dedicadas al reciclaje de baterías terminó con cinco detenidos y el rescate de 14 personas que presentaban distintos grados de intoxicación. Los procedimientos se realizaron en el conurbano bonaerense y permitieron clausurar dos establecimientos.

La causa se inició después de que un hospital público denunciara la muerte de un trabajador que se había intoxicado con gases nocivos en una planta de Tortuguitas. Los estudios forenses detectaron elevados niveles de plomo en su sangre.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, los operarios realizaban tareas de fundición de plomo y procesamiento de chatarra. Los investigadores señalaron que estaban expuestos a vapores tóxicos y manipulaban ácidos y productos químicos sin elementos de protección adecuados.

La muerte de un trabajador dio origen a la investigación

Tras conocer el fallecimiento, el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las primeras evaluaciones plantearon la posibilidad de que otros empleados estuvieran sometidos a explotación y expuestos a sustancias peligrosas.

Los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la aseguradora, junto con el testimonio de un familiar del trabajador fallecido, permitieron identificar un segundo predio. De acuerdo con la información oficial, ese establecimiento no estaba declarado ante las autoridades.

La investigación por trata laboral quedó a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, encabezado por Juan Manuel Culotta. Las tareas realizadas por la Policía Federal indicaron que los trabajadores también vivían dentro de los establecimientos, alojados en contenedores.

Los operarios fueron trasladados a hospitales

El juez ordenó allanar las plantas situadas sobre las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en el partido de Malvinas Argentinas. Allí fueron rescatadas 14 personas adultas, en su mayoría provenientes de Misiones.

Los trabajadores fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para realizarles estudios destinados a determinar los niveles de intoxicación. La exposición investigada comprendía tanto los vapores de la fundición como el contacto con sustancias utilizadas para reciclar y fabricar baterías.

Después de las evaluaciones médicas, quedaron bajo el acompañamiento del organismo nacional de asistencia a víctimas de trata. Las dos fábricas fueron clausuradas en el marco de la causa por presunta trata laboral.

Cinco detenidos y documentación secuestrada

La pesquisa derivó en otros cuatro allanamientos en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz, donde fueron detenidas tres mujeres y un hombre. Una de las acusadas llevaba una valija con elementos que, según la hipótesis de los investigadores, intentaba ocultar para obstaculizar la causa.

El propietario de la empresa, un hombre de 84 años señalado como presunto jefe de la organización, se presentó en el juzgado junto con su abogado y quedó detenido. También se realizó un procedimiento en su vivienda del partido de Tres de Febrero.

Los cinco acusados quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones a la normativa sobre trata de personas y por homicidio culposo. En los operativos se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y documentación que será analizada en la investigación.