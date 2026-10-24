Un jubilado encontró cartas Pokémon olvidadas en su casa y las vendió por una fortuna

Un pintor profesional jubilado vendió una colección de cartas Pokémon que había permanecido guardada durante 15 años en el altillo de su casa y obtuvo £1,56 millones, más de dos millones de dólares. La operación se realizó en la casa de subastas Ewbank’s, en Woking, Reino Unido.

El hombre, que prefirió mantener su identidad en reserva, decidió revisar las cartas después de leer en un diario local que un solo ejemplar se había vendido por más de £6.000. La colección familiar había comenzado a fines de los años noventa, cuando su hijo intercambiaba cartas en la escuela.

“Sé que siempre se habla de encontrar un tesoro en el altillo, pero en mi caso fue literalmente así”, relató. Al recuperar las carpetas, encontró conjuntos completos que había conservado separados de las cartas que utilizaba su hijo.

Compró colecciones completas y las guardó sin usar

Parte de los sets de Pokémon habían sido adquiridos a un vendedor de Malasia mediante eBay. El jubilado explicó que había optado por comprar las colecciones completas en lugar de seguir buscando los ejemplares que le faltaban en sobres con contenido aleatorio.

“Pensé que sería más barato comprar la colección completa que seguir comprando sobres sellados con cartas al azar con la esperanza de completarla al abrirlos”, contó sobre aquella decisión.

Las cartas permanecieron protegidas en carpetas y en excelente estado de conservación. “Él tenía las suyas, pero estas las guardé aparte, y por suerte fue así”, señaló sobre su hijo. Uno de los conjuntos que había comprado por £300 alcanzó las £75.000 en el remate.

El set con Charizard que superó las estimaciones

La colección reunía 42 sets, de los cuales se vendieron 41. Según explicó James Spooner, responsable del área de cartas coleccionables de Ewbank’s, el propietario decidió conservar uno.

Entre los conjuntos destacados apareció el Legendary Collection Complete Master Set, que incluía una carta de Charizard casi nueva. Su estimación inicial era de entre £15.000 y £20.000, pero terminó vendido por £100.000.

“Cuando vimos lo que tenía, todo en estado impecable, no lo podíamos creer”, expresó Spooner. La casa describió el resultado como la subasta de cartas coleccionables más valiosa realizada en el Reino Unido y como un posible récord europeo.

Las ofertas anticipaban el interés de los compradores

La expectativa inicial para la venta rondaba las £270.000. Sin embargo, las ofertas recibidas antes del remate modificaron esa previsión: “El día antes de la subasta ya teníamos 825.000 libras en pujas por encargo”, detalló Spooner.

La subasta de Pokémon atrajo a compradores de distintos países y se convirtió, según Ewbank’s, en la venta más exitosa de la firma en más de treinta años. Andrew Ewbank, responsable del remate, contó que después necesitó “irse a dormir una siesta” por la intensidad de la jornada.

Ewbank vinculó el interés con quienes conocieron la franquicia durante su infancia y hoy cuentan con mayor poder adquisitivo. “La nostalgia es una parte fundamental. Se trata de revivir esos recuerdos de la infancia”, explicó sobre la demanda de los coleccionistas.