Subastarán en Entre Ríos equipos de sonido y artículos electrónicos desde $50.000

La Aduana de Concepción del Uruguay hará una subasta de equipos de sonido y artículos electrónicos el próximo 12 de noviembre, mediante una operación pública que se realizará a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. Entre los productos disponibles habrá amplificadores, consolas de música, micrófonos inalámbricos, parlantes y portarretratos digitales, con precios base que comenzarán en los 50.000 pesos.

La medida fue autorizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Disposición 16/2026, firmada el 15 de octubre por el administrador de la Aduana local, Alcides José Francia. El procedimiento tendrá como finalidad liberar espacio en los depósitos aduaneros y mejorar las condiciones de almacenamiento de las mercaderías que deben permanecer bajo custodia.

Según el anexo oficial, se ofrecerán 17 lotes de mercadería, con distintos valores iniciales y características. Los bienes se venderán en el estado en que se encuentran y podrán consultarse a través del catálogo de subastas del Banco Ciudad.

Qué productos se subastarán y cuánto costarán

Entre los artículos incluidos aparecen amplificadores de sonido de las marcas Roadstar, BAK y Stetsom, con precios base que van desde los 50.000 hasta los 145.000 pesos.

También se ofrecerán dos consolas de música Pioneer DDJ SX2, cada una con una base de 540.000 pesos, además de un equipo de audio portátil Longstar, cuyo valor inicial será de 67.500 pesos.

Uno de los artículos con mayor precio base será un equipo de voz Shure, modelo UR-24D, que saldrá a subasta por 1.200.000 pesos. También habrá equipos de las marcas Sennheiser y Shure, con valores iniciales de 400.000 y 405.000 pesos, respectivamente.

Parlantes y otros artículos electrónicos

El catálogo incluye un lote compuesto por parlantes de distintas marcas y modelos, entre ellos Pioneer, Recson, Speaker, Triton, Longstar y Beats Box. También contiene equipos Ecopower y T&G. El precio base conjunto será de 501.750 pesos.

Por otra parte, se ofrecerán cuatro parlantes portátiles JBL Charge 3, distribuidos en lotes individuales, cada uno con una base de 80.000 pesos.

La nómina se completa con un lote de 21 portarretratos digitales de las marcas Quanta, Disney y Cartoon Network, cuyo precio inicial conjunto será de 250.000 pesos.

Todos los artículos incluidos en la disposición se encuentran almacenados en dependencias de la Aduana de Concepción del Uruguay, ubicadas en calle Estrada 4.

Cuándo será la subasta y cómo participar

La subasta se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, bajo modalidad electrónica y mediante la plataforma oficial del Banco Ciudad.

Las personas interesadas podrán consultar las condiciones de venta, los precios base, las fotografías y las características de los productos en el sitio subastas.bancociudad.com.ar.

La disposición establece que las mercaderías se comercializarán en el estado en que se encuentran y exhiben. Por eso, se recomienda revisar las condiciones particulares de cada lote antes de realizar una oferta.

La Aduana explicó que la venta responde a la necesidad de descongestionar sus depósitos, donde permanecen almacenadas mercaderías correspondientes a distintas actuaciones administrativas.

El procedimiento se realizará de acuerdo con las disposiciones del Código Aduanero y el convenio vigente entre el organismo recaudador y el Banco Ciudad para la realización de subastas electrónicas.