 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Outlet de Puma: dónde comprar zapatillas con hasta 71% de descuento y precios desde $48.000

La marca ofrece rebajas en modelos urbanos, deportivos y botines a través de su tienda online. También hay opciones de financiación en cuotas sin interés y envío gratis a partir de determinado monto de compra.

18 de Octubre de 2026
Puma lanzó promociones en zapatillas
Puma lanzó promociones en zapatillas

La marca ofrece rebajas en modelos urbanos, deportivos y botines a través de su tienda online. También hay opciones de financiación en cuotas sin interés y envío gratis a partir de determinado monto de compra.

Puma lanzó una liquidación de calzado con descuentos de hasta el 71% en modelos seleccionados durante octubre. La promoción incluye zapatillas urbanas, diseños retro y opciones para entrenamiento, con precios que parten de los $48.000, según el catálogo informado.

 

Las rebajas pueden representar un ahorro de hasta $111.999 frente a los valores originales. Además, la tienda online cuenta con promociones para compras de varios artículos, aunque la disponibilidad de talles, colores y modelos depende del stock.

Cuáles son las zapatillas y los botines de Puma en oferta

 

Entre las opciones destacadas de la liquidación se encuentran modelos para uso cotidiano, entrenamiento y deportes. Estos son algunos de los precios publicados:

 

Puma Super Team unisex: $85.000, con 50% de descuento.

Puma de gamuza GV: $97.500, con 50% de rebaja.

Puma Inverse Echo: $80.000, con 60% de descuento.

Puma Mostro Fey: $49.999, con 71% de rebaja.

Puma Velocity NITRO 3: $87.500, con 50% de descuento.

Botines Puma ULTRA 5 PLAY: $73.499, con 40% de rebaja.

Botines Puma Future 8 Match: $57.500, con 50% de descuento.

Puma Fast-Trac Nitro para trail running: $125.000, con 50% de rebaja.

 

Los porcentajes varían según el producto. Por eso, antes de comprar, conviene comprobar el precio vigente y las condiciones específicas de cada artículo en la tienda oficial.

Cómo comprar en el outlet de Puma online

 

Para acceder a las ofertas, hay que ingresar a la tienda online oficial de Puma Argentina y buscar la sección Outlet o Sale. Desde allí, se pueden filtrar los productos por talle, color, precio y tipo de uso.

 

La disponibilidad puede cambiar a medida que se concretan las compras, especialmente en los modelos con mayores descuentos. Por ese motivo, es importante verificar que el talle elegido esté disponible antes de confirmar el pedido.

Temas:

puma outlet zapatillas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso