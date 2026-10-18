Outlet de Puma: dónde comprar zapatillas con hasta 71% de descuento y precios desde $48.000

Puma lanzó una liquidación de calzado con descuentos de hasta el 71% en modelos seleccionados durante octubre. La promoción incluye zapatillas urbanas, diseños retro y opciones para entrenamiento, con precios que parten de los $48.000, según el catálogo informado.

Las rebajas pueden representar un ahorro de hasta $111.999 frente a los valores originales. Además, la tienda online cuenta con promociones para compras de varios artículos, aunque la disponibilidad de talles, colores y modelos depende del stock.

Cuáles son las zapatillas y los botines de Puma en oferta

Entre las opciones destacadas de la liquidación se encuentran modelos para uso cotidiano, entrenamiento y deportes. Estos son algunos de los precios publicados:

Puma Super Team unisex: $85.000, con 50% de descuento.

Puma de gamuza GV: $97.500, con 50% de rebaja.

Puma Inverse Echo: $80.000, con 60% de descuento.

Puma Mostro Fey: $49.999, con 71% de rebaja.

Puma Velocity NITRO 3: $87.500, con 50% de descuento.

Botines Puma ULTRA 5 PLAY: $73.499, con 40% de rebaja.

Botines Puma Future 8 Match: $57.500, con 50% de descuento.

Puma Fast-Trac Nitro para trail running: $125.000, con 50% de rebaja.

Los porcentajes varían según el producto. Por eso, antes de comprar, conviene comprobar el precio vigente y las condiciones específicas de cada artículo en la tienda oficial.

Cómo comprar en el outlet de Puma online

Para acceder a las ofertas, hay que ingresar a la tienda online oficial de Puma Argentina y buscar la sección Outlet o Sale. Desde allí, se pueden filtrar los productos por talle, color, precio y tipo de uso.

La disponibilidad puede cambiar a medida que se concretan las compras, especialmente en los modelos con mayores descuentos. Por ese motivo, es importante verificar que el talle elegido esté disponible antes de confirmar el pedido.