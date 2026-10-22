Subastarán vinos, whiskys y equipos de audio desde $50.000: fechas y cómo participar

Las subastas del Banco Ciudad se realizarán el 5 y el 12 de noviembre, con 31 lotes de bebidas alcohólicas y equipos tecnológicos. Entre los artículos habrá consolas, parlantes y amplificadores procedentes de la Aduana de Concepción del Uruguay. Cómo inscribirse y realizar ofertas.
Las subastas del Banco Ciudad ofrecerán vinos, whiskys, espumantes y equipos de audio con precios base desde los $50.000. Los remates se realizarán los jueves 5 y 12 de noviembre de 2026, a partir de las 11, mediante una plataforma digital que permitirá presentar ofertas de manera online. En total, estarán disponibles 31 lotes de mercadería, entre ellos productos procedentes de la Aduana de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
Las operaciones se llevarán adelante por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los interesados podrán consultar los artículos disponibles, conocer las condiciones de venta y completar el proceso de inscripción antes de las fechas establecidas.
La primera jornada estará destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas, mientras que la segunda incluirá equipos de sonido, accesorios tecnológicos y otros artículos. Los valores publicados corresponden a precios iniciales, por lo que los montos finales dependerán de las ofertas realizadas durante cada remate.
Primera subasta: vinos y whiskys de reconocidas marcas
El jueves 5 de noviembre, desde las 11, se desarrollará la primera subasta, integrada por 14 lotes que reúnen un total de 1.136 botellas de vinos, espumantes y whiskys.
Entre las marcas disponibles se encuentran DV Catena, Angélica Zapata, Bramare, Domaine Alma Negra, Luigi Bosca, Zuccardi y Salentein, entre otras etiquetas reconocidas del mercado.
Uno de los lotes tendrá un precio base de $76.000 e incluirá 16 botellas de vino Angélica Zapata Chardonnay 2021. También se ofrecerá un conjunto de ocho botellas de whisky Chivas Regal de 12 y 13 años, con un valor inicial de $81.000.
La mercadería estará distribuida en diferentes dependencias aduaneras de Misiones y Corrientes, donde los interesados podrán observar los productos antes de participar.
Segunda subasta: equipos de audio desde $50.000
La segunda jornada se realizará el jueves 12 de noviembre, también a partir de las 11. En esta oportunidad, se ofrecerán 17 lotes correspondientes a mercadería de la Aduana de Concepción del Uruguay.
Entre los artículos disponibles habrá consolas Pioneer DDJ-SX2, equipos de voz de las marcas Shure y Sennheiser, parlantes JBL Charge 3 y amplificadores Roadstar, BAK y Stetsom.
También se incluirán portarretratos digitales de las marcas Quanta, Disney y Cartoon Network, que formarán parte de la oferta tecnológica de la jornada.
Dónde y cuándo se podrán visitar los lotes
Antes de las subastas, los interesados tendrán la posibilidad de inspeccionar presencialmente la mercadería. Las visitas deberán coordinarse previamente por correo electrónico, de acuerdo con las indicaciones de cada convocatoria.
Para los vinos, whiskys y espumantes, las exhibiciones están previstas para el lunes 26 y martes 27 de octubre, de 9 a 12, en tres ubicaciones:
Lotes 1 al 6: Gunther 1160, Oberá, Misiones.
Lotes 7 al 10: Chacra 226, Quinta Sección, Palmar, Paso de los Libres, Corrientes.
Lotes 11 al 14: avenida Andrés Guacurarí 121, Bernardo de Irigoyen, Misiones.
Por su parte, los equipos de audio y artículos tecnológicos podrán visitarse el lunes 2 y martes 3 de noviembre, de 9 a 12, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.