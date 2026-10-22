Un auto chocó contra el guardarraíl en la Autovía Artigas y cuatro personas salieron ilesas

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 182 de la Autovía Artigas

Un automóvil despistó e impactó contra el guardarraíl divisorio de la Autovía José Gervasio Artigas, en un siniestro vial que dejó importantes daños materiales, aunque sus cuatro ocupantes resultaron ilesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30, a la altura del kilómetro 182, mientras el vehículo circulaba en sentido sur-norte.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor, un hombre de 60 años, perdió el control de un Honda Civic. El rodado se despistó e impactó directamente contra la estructura metálica que divide ambas vías de circulación.

Tras el choque, el automóvil quedó detenido en el sector central de la autovía.

En el vehículo viajaban otras tres personas, de 21, 53 y 81 años. A pesar de la violencia del impacto y de los daños registrados en la carrocería, ninguno de los cuatro ocupantes sufrió lesiones.

Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación.