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Un auto chocó contra el guardarraíl en la Autovía Artigas y cuatro personas salieron ilesas

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:30 en el kilómetro 182 de la Autovía José Gervasio Artigas, en sentido sur-norte. El vehículo sufrió importantes daños materiales, pero ninguno de sus cuatro ocupantes resultó herido.

22 de Octubre de 2026
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 182 de la Autovía Artigas
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 182 de la Autovía Artigas Foto: Jefatura Departamental Colón

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:30 en el kilómetro 182 de la Autovía José Gervasio Artigas, en sentido sur-norte. El vehículo sufrió importantes daños materiales, pero ninguno de sus cuatro ocupantes resultó herido.

Un automóvil despistó e impactó contra el guardarraíl divisorio de la Autovía José Gervasio Artigas, en un siniestro vial que dejó importantes daños materiales, aunque sus cuatro ocupantes resultaron ilesos.

 

El accidente ocurrió alrededor de las 16:30, a la altura del kilómetro 182, mientras el vehículo circulaba en sentido sur-norte.

 

Por causas que se tratan de establecer, el conductor, un hombre de 60 años, perdió el control de un Honda Civic. El rodado se despistó e impactó directamente contra la estructura metálica que divide ambas vías de circulación.

 

Tras el choque, el automóvil quedó detenido en el sector central de la autovía.

 

En el vehículo viajaban otras tres personas, de 21, 53 y 81 años. A pesar de la violencia del impacto y de los daños registrados en la carrocería, ninguno de los cuatro ocupantes sufrió lesiones.

 

Las circunstancias que provocaron el despiste son materia de investigación.

Temas:

Autovía Artigas despiste
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