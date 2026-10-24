Gualeguaychú despedirá el histórico Mundial de Canotaje Maratón 2026: cuándo y dónde será el cierre

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 en Gualeguaychú tendrá este domingo su despedida oficial, luego de una semana de competencias que reunieron a más de 700 palistas de distintos países. El Gobierno municipal convocó a vecinos y visitantes a participar del encuentro de cierre, previsto para las 17:30 en el mirador del cartel de Gualeguaychú, frente a la Plaza de los Amigos, sobre la Costanera.

La actividad permitirá despedir a las delegaciones internacionales que participaron del campeonato y reconocer el trabajo de deportistas, organizadores y voluntarios. Desde el municipio destacaron que el encuentro será una oportunidad para agradecer a quienes formaron parte de uno de los acontecimientos deportivos más importantes realizados en la ciudad.

Durante la semana, las competencias se desarrollaron sobre el río Gualeguaychú y convocaron a miles de espectadores que acompañaron las regatas desde la Costanera. La presencia de atletas, entrenadores, equipos técnicos y visitantes generó un importante movimiento en distintos sectores de la ciudad.

Una semana de competencias internacionales

El Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 convirtió a Gualeguaychú en sede de una competencia internacional que reunió a representantes de numerosos países.

A lo largo de las jornadas, los palistas participaron de distintas pruebas, mientras vecinos y turistas se acercaron a observar las regatas y acompañar a los competidores.

Además de la actividad deportiva, el evento permitió mostrar los paisajes de la ciudad y su infraestructura turística ante las delegaciones extranjeras.

El impacto del Mundial en Gualeguaychú

La realización del campeonato también tuvo repercusiones en la actividad gastronómica, comercial y turística, debido a la llegada de competidores, acompañantes y visitantes.

Desde el Gobierno municipal resaltaron que la organización demandó tareas de coordinación entre instituciones, equipos técnicos, trabajadores y diferentes áreas vinculadas con el desarrollo de las competencias.

En ese marco, más de un centenar de voluntarios colaboraron durante las jornadas para acompañar a las delegaciones y contribuir al funcionamiento del evento.

Convocatoria para despedir a las delegaciones

Con las competencias llegando a su fin, la Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar de la despedida prevista para este domingo.

El encuentro se realizará a las 17:30 en el mirador del cartel de Gualeguaychú, frente a la Plaza de los Amigos, en la zona de la Costanera.

La convocatoria busca que los deportistas internacionales reciban el reconocimiento de los vecinos antes de dejar la ciudad, luego de una semana de actividad deportiva.